克服家境 錄取台大物理治療系

2018年05月22日 04:11 中國時報 地方中心／綜合報導

桃竹苗除鄭湘穎、余皓婷、吳意貞獲得總統教育獎，泰雅族的林家慶、賽夏族的芎昱竹及趙子心，都因體育表現優異、奮發向上獲獎。新住民子女蔡宜均、休學打工分擔家計的簡國洋，則努力活出人生勇敢面對命運挑戰。

就讀中壢國中8年級的林家慶從小在單親家庭中成長，父親去年過世，他並未因此消沉，在體育項目展露好身手，去年勇奪全國中正盃溜冰賽國中男子組1萬公尺金牌，未來目標要當國手拿下世界冠軍。來自單親家庭的芎林國中同學趙子心，也在田徑場上找到自我，2016、2017分獲新竹縣運100及200公尺短跑金牌。

來自賽夏族向天湖部落的東河國小芎昱竹，是今年苗栗縣唯一獲獎學生。昱竹允文允武，父親去年過世，她強忍悲痛參加賽夏族語朗讀比賽獲得冠軍，今年初的南榮盃籃賽也獲第1名，已入選台南市籃球名校太子國中，要以這些殊榮告慰父親在天之靈。

桃園陽明高中學生簡國洋不捨母親抱著病痛工作，升高二時決定休學，幫忙工作分擔家裡開銷。復學後靠著自身努力，學業名列全校前3名，並透過台灣大學「希望入學」管道錄取物理治療系。新竹市西門國小蔡宜均是新住民子女，在校始終維持優異成績、五育兼優，多次獲選為新竹市模範兒童。

(中國時報)