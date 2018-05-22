北港牛墟進化 打造特色市集

2018年05月22日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

沒有牛的牛墟，要如何發展！雲林縣北港鎮牛墟雖已沒有牛隻交易，卻因攤販聚集吸引大批人潮，成為雲林沿海最具規模的早市，水利署河川局因此規畫「北港溪魅力河段」工程，進行牛墟市集廣場空間營造，打造成為特色市集。

蛇、鱉、小鴨小雞、觀賞鳥類、古董、中藥草、二手衣物，什麼都賣！這幾年北港牛墟的攤位不斷增加，已超過300個攤位，每逢3、6、9日，吸引大批人潮前來挖寶，來到這裡，時光彷彿回到3、40年前。

北港農會總幹事林翠香表示，牛墟是早期農業社會最重要的市集，日據昭和年間，全台共有80餘處牛墟，但隨著時代變遷，如今僅存北港、台南市善化與鹽水3大牛墟。

北港牛墟因有朝天宮媽祖廟進香人潮的關係，規模得以延續，近年來北港牛墟攤販愈來愈多元，不僅吸引在地民眾，許多外縣市民眾都特地前來感受牛墟市集的特色。

北港鎮公所指出，北港牛墟目前由北港農會管理，租用河川地做為市集，今年河川局規畫「北港溪魅力河段」工程，將進行牛墟市集廣場空間營造，預計6、7月發包，工期約360天，完工後可提供更完善的空間做為牛墟市集。

北港農會說，牛墟市集廣場空間營造期間，可能影響牛墟營運，因此將研擬配套措施，把牛墟移往西側或在附近另覓場地，等到完工後再遷回原址，希望相關單位能夠設法協助，不要讓牛墟出現空窗期。

(中國時報)