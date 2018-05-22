行動化學館 7年巡迴校園400場

「行動化學館-化學遊樂趣」行動車巡迴活動今年已邁入第7年，教育局長林奕華特別到場和師生共同見證這項紀錄。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市教育局與淡江大學合作的「行動化學館-化學遊樂趣」行動車巡迴活動，今年邁入第7年，21日的大觀國中場是巡迴新北市的第143場，同時也是全台的第400場，將加入巡迴的「跑跑分析車」也首度亮相，教育局長林奕華特地到場和師生共同見證這重要的里程碑。

21日參加活動的同學，提前體驗預計6月1日開始的新北科學日實驗課程，包括「麵麵相趣」實驗，讓學生動手學習捏麵人古老傳統手藝中的化學原理，了解修飾澱粉的科學相關知識，以及利用油水不互融與酸鹼中和的原理，製作出療癒系的桌上飾品「奔騰水母燈」。

教育局說，自2011年起與淡江大學簽署合作備忘錄，以行動化學車巡迴新北市偏鄉學校，由淡江大學師生帶領學生進行有趣的化學實驗闖關活動，今年將巡迴25場次，合計31所國中小學，希望透過動手做實驗點燃同學心中對科學的熱情，同時也呼應新課綱「探索」及「實作」的精神。

教育局指出，即將上路的「跑跑分析車」是1台環境化學分析車，也是1間行動實驗室，將帶領學生研究生活環境議題，累積台灣環境與化學相關的大數據資料庫，提升中等教育的科學研究水準與能力。

林奕華表示，「2018新北科學潮」以打造「新北科學STEAM 5力」為主軸，包含營造學習環境教育力、強化策略聯盟合作力、增強教師專業研發力、活化課程教材創新力、落實學生探究實化力等5大面向，規畫多元性的科學活動與競賽，透過科學實驗提升學生對科學學習的興趣與成就感。

(中國時報)

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