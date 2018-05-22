關懷據點周六開趴 快來摸彩

苗栗縣長徐耀昌扮演列車長，啟動社會福利以及關懷據點嘉年華。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣老年人口占15％約8萬6000多人，縣府目前相繼設立105個關懷據點，今年底前要達成111個據點的目標，落實「幸福領航」計畫的在地老化。社會處預定26日在大湖義民廟舉辦關懷據點嘉年華，安排精彩歌舞節目、美食品嘗和獎品豐富的摸彩活動，讓長輩歡度周末。

普設社區照顧關懷據點，是縣長徐耀昌幸福領航計畫重要之一，目前已成立105個，再加上試辦中的通霄真武宮、通灣社區、後龍水尾社區、三義雙潭社區、造橋社區及頭份山下社區揭牌成立後，可望達到111站。

縣府26日下午4至9時在大湖義民廟舉辦嘉年華活動，展現關懷據點成果並與長輩同歡，前半場邀南湖國小、幼安教養院、靜湖社區歌謠班及廣愛教養院等社團接力演出，後半場請來客家喜劇泰斗澎澎主持，客家歌手湯宇歆、超偶歌手謝宜君、台語總鋪師歌王陳隨意等演唱膾炙人口的歌曲，並穿插摸彩活動助興。

縣長徐耀昌21日偕同大湖鄉長胡娘妹、縣府社會處長范陽添等人，在縣府大廳說明活動內容，邀請長輩和鄉親踴躍參與，向陽推展關懷協會和中東肚皮舞表演，增添不少熱鬧氣氛。

社會處表示，活動期間將免費提供1000份DIY材料，讓民眾在互動區著色塗鴉，另有2000份客家美食供品嘗，摸彩品則有機車1台、雙門電冰箱1台、蘋果Ipad9.7吋2台及液晶電視等實用家電。

(中國時報)

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