雲林新設畜牧場 須遠離學校

2018年05月22日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣議會21日完成《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》修正案三讀，將最關鍵的第5條畜牧場距住宅社區、學校300公尺，增加到各500、1000公尺，並刪除「社區」2字，將各散落的農舍也納入，避免影響居住品質，且不溯及既有合法畜場增擴建或改建。

雲林縣大埤鄉、水林鄉民等近來為了鄉內要設置養雞場與豬場而多次陳抗，認為現行《雲林縣新設置畜牧場管理自治條例》中，對於畜牧場距離住宅聚落及學校僅有300公尺太近，已不符合環保潮流，應該加嚴。

雲林縣議員黃文祥因而提案修正該條例，獲得議長沈宗隆、議員陳樹吉、林深、陳俊龍、林岳璋、蔡孟真、王秋足、李建志等連署，21日臨時會順利三讀通過。

修正案最大變動是第五條第五款，新設置畜牧場應距離商店、廠房、機關住宅周界500公尺，學校1000公尺，且將原條文內的「社區」2字刪除，確保將目前散落的農舍也包括在內，避免影響農舍主居住環境品質。

但是，此修正後的自治條例公布施行前，就領有畜牧場登記證的畜牧場增建、擴建或改建，則不在此限。

議員蔡東富建議雲林縣府在審核時，應考量到同區總量管制問題，才不會讓小區域環保負荷過大。議員王又民及黃文祥則提議設立畜牧專區，避免處處都有汙染。

王並建議畜牧專區應和綠能、有機專區結合，建置現代化畜牧場，將畜牧廢棄物用來發電或充做有機肥，而畜牧場舍屋頂也可以設置太陽能板發電，一舉多得。

雲林縣李進勇非常認同王又民的建議，他指出，先前曾參訪過荷蘭的養豬業便是先進的農電結合模式，會積極規畫在縣內實踐。

(中國時報)