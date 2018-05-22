中市活動中心老舊 社會局允改善

2018年05月22日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市29區社區活動中心兩樣情！市議員張雅旻21日在市議會中，針對潭雅神地區普遍存在社區活動中心，建物老舊失修、缺乏無障礙設施等為民請命，建議市府適度開放降低民眾使用門檻。社會局長呂建德說，將比照里活動中心由公所爭取編列經費持續改善。

張雅旻表示，中市29區625里活動中心名稱有兩種，一種叫「里活動中心」，歸民政局管共有172個；另一種叫「社區活動中心」，歸社會局管，屬於公有的共有244個，私有數量不可考。

張雅旻說，潭子區16里有1個里活動中心及15個社區活動中心；大雅區15里有19個社區活動中心；神岡區16里有3個里活動中心、7個社區活動中心。多數社區活動中心，空間狹窄、年久失修、設備老舊，無障礙設施，對於老人及身障人士不友善。

潭子15個社區活動中心，106年第一季～第三季，每個活動中心平均每月使用84小時；神岡7個社區活動中心，每個每月使用90小時；大雅19個活動中心，每個每月使用75小時，使用率低且民眾須付費，令人不敢茍同。

呂建德強調，市府訂有社區活動中心管理使用要點，明訂收費基準；各區公所也可自訂區內社區活動中心管理使用相關規定及收費標準。市府將與公所共同檢視，合理調整現行收費標準提高民眾使用意願。

(中國時報)