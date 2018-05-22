糖鐵單車道做半套 民眾不滿

友善列印
中國時報
╱台南報導

橫跨台南市鹽水、新營、後壁3區的大新營糖鐵自行車道預計6月正式開放，但北線由新營糖廠到後壁菁寮的10公里路程中，經過後壁區仕安里約2.5公里長路段，卻因經費不足採農路、自行車道共用方式，沒有人車分流、沿途景觀不佳，引起地方民眾反彈，質疑工程「做半套」，台南市議長賴美惠21日與都發局、後壁區公所及里長廖育諒等人現勘，將協助申請經費改善。

大新營糖鐵自行車道採雙環3核心迴路的設計，北線由新營糖廠、後壁菁寮兩端同時施作，但位於中段的仕安里卻被「跳過」，廖育諒表示，仕安段沒有建置專用自行車道，人、車、農機共用窄小農路，鐵道也雜草叢生，在地民眾很期待有條可發展農遊觀光的糖鐵自行車道，並在糖鐵長短樹信號站打造糖鐵公園，居民也做好綠美化，結果仕安段自行車專用道不做，「任督二脈不打通，怎麼搞好觀光？」

都發局總工程司蔡孟儒表示，因先向體育署申請7000萬元不成，後來轉向營建署申請3500萬元，僅原先經費一半，故總長2.5公里的仕安段才採共用農路設計，現在已請公所提出規畫，研議後再向中央申請經費改善。

南市議長賴美惠表示，都發局若有相關問題，應該要與地方討論，並提出相關需求，跳過仕安段實在不合理，她將協助爭取經費，以闢建自行車專用道。

(中國時報)

中市活動中心老舊 社會局允改善 高雄建置反毒網 檢警齊聚觀摩

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。