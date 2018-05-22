糖鐵單車道做半套 民眾不滿

2018年05月22日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

橫跨台南市鹽水、新營、後壁3區的大新營糖鐵自行車道預計6月正式開放，但北線由新營糖廠到後壁菁寮的10公里路程中，經過後壁區仕安里約2.5公里長路段，卻因經費不足採農路、自行車道共用方式，沒有人車分流、沿途景觀不佳，引起地方民眾反彈，質疑工程「做半套」，台南市議長賴美惠21日與都發局、後壁區公所及里長廖育諒等人現勘，將協助申請經費改善。

大新營糖鐵自行車道採雙環3核心迴路的設計，北線由新營糖廠、後壁菁寮兩端同時施作，但位於中段的仕安里卻被「跳過」，廖育諒表示，仕安段沒有建置專用自行車道，人、車、農機共用窄小農路，鐵道也雜草叢生，在地民眾很期待有條可發展農遊觀光的糖鐵自行車道，並在糖鐵長短樹信號站打造糖鐵公園，居民也做好綠美化，結果仕安段自行車專用道不做，「任督二脈不打通，怎麼搞好觀光？」

都發局總工程司蔡孟儒表示，因先向體育署申請7000萬元不成，後來轉向營建署申請3500萬元，僅原先經費一半，故總長2.5公里的仕安段才採共用農路設計，現在已請公所提出規畫，研議後再向中央申請經費改善。

南市議長賴美惠表示，都發局若有相關問題，應該要與地方討論，並提出相關需求，跳過仕安段實在不合理，她將協助爭取經費，以闢建自行車專用道。

(中國時報)