高雄建置反毒網 檢警齊聚觀摩

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄警方曾聯手檢調、海巡緝獲走私1289.6公斤K他命，也和管委會攜手打破警察上門影響房價錯誤思維，把不少毒蟲趕出社區，高市警局成功建構「社區反毒網」創全國之先，檢警2大巨頭邀請全台一、二審檢察長及各縣市警局長、刑警大隊長齊聚港都觀摩交流，盼激盪出更完善緝毒模式，打造無毒安居。

警政署統計今年1月29日至2月5日止「安居緝毒執行專案」成果，各縣市警局執行288件，查獲犯嫌951人，含未成年人8人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計383人，轉讓、施用或持有毒品者共568人，檢察官共計聲押281人，地檢署聲押率73.3％，法院裁定羈押222人，准押率79％。

最受矚目的高市警局就查獲各類毒品犯罪犯嫌295人，其中涉嫌製造、販賣、運輸的藥頭計81人，檢察官共計聲押53人，法院裁定羈押28人；苓雅分局更在高雄地檢署指揮下，會同海巡署等單位緝獲走私第三級毒品愷他命1289.6公斤案，表現傑出獲行政院頒獎表揚。

台灣高檢署檢察長王添盛指出，政府非常重視反毒，指示高檢署統合檢警調機關全力掃毒，執行安居緝毒專案，深獲民眾支持、協助。警政署長陳家欽表示，未來緝毒工作絕對持續推動，務必把毒品趕離社區，趕出台灣。

(中國時報)

糖鐵單車道做半套 民眾不滿 花蓮議會 4天二度被民眾闖入鬧事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。