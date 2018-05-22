花蓮議會 4天二度被民眾闖入鬧事

2018年05月22日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣議會21日進行縣政總質詢，一名中年男子突然闖進議場陳情咆哮，嚇壞眾人，副議長張峻驚覺警方竟未配置機動警力，警察局長李西河機警「護駕」將人架離，但議事人員忍不住抱怨警察局就在隔壁，4天來已經二度被民眾闖入鬧事。

花縣議會縣政總質詢第四日，昨日上午由議員施慧萍進行質詢，施才表明不再連任，甫發表完「畢業感言」準備中場休息，一名謝姓男子突然拿著陳抗書闖進議事廳，直衝坐在質詢台旁的縣長傅崐萁前，如入無人之境，嚇傻在場縣府官員與質詢議員。

謝男不斷咆哮，大罵某議員為有錢人買辦，警察局長李西河、消防局長林文瑞見狀立即擋在縣長座位前阻擋，警察局公關室人員連忙上前將謝男架離議場外，有員警暗中咒罵「這下慘了！」不過傅崐萁神色自若，似乎未受太大驚嚇。

花蓮縣警方在縣議會定期大會期間，配置1名警力派駐在大廳櫃台，據了解，有恐嚇前科的謝男大搖大擺行經大廳走進議場記者室，所幸未有危險舉動，警方事後加派警力把守議場兩側大門，嚴防再有民眾滋事。

「太扯了！」議會1名女性職員怒說，滋事已不是第一次，18日下午開會前就有民眾帶一群年輕黑衣人突擊議會大廳，抱怨就在議會旁的縣警局調度僵化，還好3公里外的花蓮警分局「快打部隊」趕到將群眾擋在議場外。

(中國時報)