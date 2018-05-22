北護大文教大樓登錄古蹟 都更破局

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國立台北護理健康大學與台大北護分院協商土地分割多年，擬拆除既有建物，辦理都更建新大樓，全案已通過教育部核定。不過，北市文資委員認為基地內的文教大樓極具保存價值，決議登錄市定古蹟，未來校方想拆也拆不得，土地分割案宣告破局。結果一出，兩校代表不滿直呼「校務發展將受重大影響。」

位在萬華區內江街的北護大，現與台大北護分院共同使用校內「文教大樓」，北護大近年重新規畫校地，擬拆除基地內的文教大樓和學生宿舍，將約40％的土地分割給台大，未來辦理都更興建大樓。由於2棟建物位在土地分割線上，且均有超過50年屋齡，依法需先進行文資價值評估。

文資委員去年會勘發現，文教大樓的垂直遮陽板、開放樓梯和挑空的一樓，具現代主義建築理念，建築現況保存良好，且能體現1950年代政府推動護理、醫學教育的意義，為重要歷史發展見證，建議登錄市定古蹟；至於學生宿舍則不具文資價值。

北護大昨在文資會中強調，2013年教育部就已核定土地分割案，兩棟樓位在分割線上，若無法拆除，校區發展將受很大影響，且建物有耐震不足問題，盼委員同意僅保留立面，未來用3D攝影技術重現，設置文史展示館納入相關元素。

不過委員薛琴認為，文資最重要的是真實性，用3D重現或僅保留部分特色，沒有太大意義，最終委員無異議通過登錄市定古蹟。

會後台大北護分院代表不滿說，市府不聽校方困難就做決定，指定古蹟後，建物連動都不能動，校地分割案談那麼久，現在無法進行，對兩校校務發展影響很大，不排除提出申訴。

北護大總務長沈里通則無奈說，分割案已通過中央核定，因近年文資法修法才產生這問題，後續要跟台大再協商，看如何調整計畫。

(中國時報)