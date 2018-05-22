琴棋書畫 夏令營很文藝

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣文化局為小朋友精心設計安排「2018FUN一夏文藝夏令營」，推出黏土法式甜點及黏土花藝傢飾班等多樣課程，即將開始接受報名，家長們可把握機會。

文化局長張宜真表示，文化局此次特別推出的FUN一夏文藝夏令營，共計有黏土法式甜點及黏土花藝傢飾班，再搭配熱門課程黏土迪士尼公主系列，希望讓孩子們開心捏出專屬療癒系小物，課程時間由7月10日至8月18日止，橫跨7、8月暑假，5月29日上午10時起至6月17日止受理網路報名。

此外，今年的夏令營課程另有由傳統四藝「琴」、「棋」、「書」、「畫」來發想設計的活動，包括「琴」有口琴、小提琴、電子琴、烏克麗麗。「棋」有圍棋、桌遊王國，「書」有書法、作文寫作，「畫」則是國畫、色鉛筆、兒童繪畫、多媒彩繪畫等。

而除了傳統文化外，另還有現代藝術課程，包括兒童魔術、陶藝美勞、親子共讀、繪本黏土、音樂童話國律動、兒童瑜珈、生活發現藝術、故事創意戲劇─嘎嘎劇團等，充滿創意童趣的課程內容共有45班，歡迎親子報名參加。

「2018FUN一夏」課程詳情，可至新竹縣政府文化局研習課程資訊網https://class.hchcc.gov.tw或竹縣go藝思https://www.facebook.com/ hchcc.gov/查詢。

(中國時報)

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