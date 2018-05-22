小英下半場 誰來救援

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳建仲

蔡總統上任2年來，施政滿意度民調快速下滑，雖然強力推動4200億前瞻基礎建設計畫，且換上高人氣的賴清德組閣，然而都沒能改變民眾對民進黨執政失望甚至轉為憤怒的趨勢，原因就出在蔡政府對台灣現狀的解讀和民意落差過大，小英矢言「維持現狀」，結果是除了她的思維堅持維持現狀外，其他內外因素都改變了。

轉型正義、政經脫中、新南向政策是支撐蔡政府的三大縱軸，轉型正義在政治上清理國民黨黨產和黨國政治法律體制餘燼，在教育文化掃蕩大中國主義文化幽靈和教科文歷史台灣主體的重構。政經脫中核心是拒絕任何具有「一中原則」意涵的兩岸協議，從反「九二共識」、「服貿協議」出發，對內形塑反大陸壓迫的內聚力，對外形成親美、日的國際關係主路線，而新南向則是三大主軸中的補充性角色，作為台灣經濟脫中後仍然可以轉型並接連國際的替代方案。

遺憾的是，這三大主軸最早破功的就是「新南向」。不僅東協國家和大陸經貿關係緊密，「一帶一路」雖然受馬來西亞、印尼等國內情勢波及出現阻力，但泛亞鐵路經濟圈快速滾動，東協國家幾乎沒有人敢冒搭不上車的風險，連印度、日本都選擇和北京大幅改善關係，「新南向」不但台商無感，東協國家冷對待，蔡政府也很難再出新文章。

「新南向」失向、兩岸關係緊張，蔡政府第2年施政主軸改為「加強建設」，全力提振國內經濟、加強建設台灣及推動各項重大改革，並且推出新版「以創新、就業與分配並重」的新經濟政策，但依舊不敵兩岸關係逆轉，造成產業、資金、人才進一步向對岸傾斜的打擊。台灣經濟欲振乏力，尤其觀光相關產業，陸客不來，整個基盤滑落，建立在陸客經濟上的民眾就業和商機，如土石流崩潰後的重災區，民間消費力疲弱、低薪化擴散，民怨當然越來越深。

新經濟中的綠能政策更是禁不起現實考驗，火力發電引爆環保團體怒火，上兆元的風力發電投資計畫引發效益爭議，全台仍被缺電、空汙籠罩，蔡政府《勞基法》修法或年金改革等政策，至今陳抗仍四處蔓延。由於對現實生活的不滿，蔡政府兩岸政策的有效性和正當性都不為民眾所接受，歷次民調都是民眾最不滿意的政策。

正當民怨激增導致對岸加大對台施加軍事和外交雙重壓力時，民眾沒出現民進黨所期望的仇中、反中心理，反而今年赴大陸申請入學的台灣學子爆增，顯見民進黨政治操作手法再怎麼高明，終究不敵內外環境的客觀壓力和大中華經濟圈的強大吸力。如果小英堅持「維持現狀」，則蔡政府民調下滑的現狀也會維持。

台北、新北兩市長選舉，民進黨至今尚拚不出樂觀的選情，綠、柯分家後，難保中間選民流失，為護住基本盤，民進黨更受深綠綁架，一言堂現象普遍。如今，賴神光環漸褪，花媽緊急北上，黨內明星快速折損，如何期待下半場蔡政府還能有王牌登板救援。

當下，民進黨似已養成只要打垮泛藍就萬事OK的惰性，無視「卡管」卡出知識界大反彈，這種只問藍綠的心態，對台灣追求民主和進步都是很大的諷刺。問題是，民進黨還要、還能維持這樣的現狀嗎？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)