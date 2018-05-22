打破黨府一家才是最好的國防

2018年05月22日 04:10 中國時報 范疇

經過無數前賢的努力，台灣過去的「黨軍」已轉化成今日的「國軍」，「黨國一家」已經進化為「黨國分離」，這過程花了幾十年。就像恐龍演化成為鳥類，台灣作為一個演化中的物種，從極權、集權到民主法治的演化路徑上，還差了最後幾步。然而所差的這幾步，在當前的國際局勢和區域局勢下，卻可能使得台灣最終變成一個三不像的殘缺物種而無法應付瞬息萬變的大局，也難以贏得世界的進一步尊重。

台灣的民主法治殘缺之處甚多，短文只能舉出其中一個例子作為起頭。這個例子就是：儘管已經「黨國分離」，但由於演化止步於權力的誘惑，台灣選民還意識不到「黨府分離」才是台灣的腳鏈。是的，這兒的「府」指的就是「總統府」。

請別誤會了，「黨府分離」並不等同於「黨政分離」。即使在成熟的民主法治國家中，如美國、西歐，黨和政都無法分離，也不應該分離。美國採總統制，政黨則是柔性體制，政治人物可以今天是民主黨，明天就轉向共和黨，只要說明理由，沒人會以「叛黨」而終結其政治生命。但選舉時，政黨還是凝聚選票的主要機制，有獨立思想的人通常會通過改變某黨黨內生態和價值觀以求支持和選票。執政後的政務成敗也是基於黨政價值觀的統合之成敗而定。

西歐多國則採內閣制，在「黨政合一」的傾向上比起美國更為剛性。最好是內閣成員都來自本黨，無奈時才走聯合政府。不同政黨組成的聯合政府，方向和政策上的穩定自然不如一黨主導。但即使在聯合政府的情況下，多數黨還是力求「黨政合一」，不合的時候通過合乎法治的妥協以解決衝突。

台灣現況則是不倫不類的「黨府合一」，也就是總統兼任剛性政黨的黨主席。這當然有歷史緣由，始作俑者是「一黨專政」了幾近50年的國民黨，在「一黨專政」體制被推翻了之後，國民黨保留了「黨府合一」這個要素，力求在黨府合一的體制下集中權力以自保。黨府合一體制下，行政院長成為總統任命制，造就了全世界獨樹一格的「超級大總統制」：一、總統有權無責，一方面號稱全民總統，另方面可指揮（只代表全民一部分的）政黨，把屬於全民的資源和單一政黨利益緊緊綑綁；二、內閣有責無權－有功無賞，打破要賠，造就了一套劣幣驅逐良幣的機制，最終內閣成為一個「唯諾因循人士」加上「短暫在位時能吃就吃的機靈人士」組合而成的群體。

「黨府合一」的荒謬製造了多少荒唐事。事實上近10年發生在台灣的所有社會矛盾和大型抗爭，若嚴格追溯始末，幾乎沒有一件和「黨府合一」脫得了干係，國民黨執政、民進黨執政皆然。

典型案例，先說國民黨。2013年9月11日，馬英九以國民黨主席身分在總統府召開記者會，譴責立法院院長王金平對檢察體系的司法關說，宣布將王金平開除黨籍，這意謂王金平將喪失不分區立委身分，也同時必須退出立法院。看清楚了，這是「黨主席」在「總統府」宣布開除黨員黨籍。之前檢察總長黃世銘到「總統」官邸向「馬英九總統」做報告時，馬英九先生左腦的「馬總統」聽到這則有關全民福祉的訊息，0.5秒就把訊息傳給了他右腦的「馬主席」，然後才有了上述的荒謬場景：總統在總統府宣布開除本黨某黨員。

兩度執政的民進黨，抗拒不了「黨府一家」體制下的權力盛宴，明知故犯地接收了這個國民黨傳統。雖然蔡英文總統很明顯地學到了馬英九的教訓，在對外的舉止和媒體上，克制了黨府一家的痕跡，但是她當初堅持總統和黨主席必須是同一人，難道是為了台灣民主法治的更精進？執政兩年以來，發生在台灣的重大衝突事件，身為黨主席的她都是黨內決策的不沾鍋？她沒有「左腦總統洩密給右腦黨主席」、「右腦黨主席指揮左腦總統」的案例？「黨府一家」體制的事實提供了上述諸問題的答案。

歷史給了民進黨機會，給了蔡英文機會，能不能逐步跳脫國民黨遺留下來的「黨府一家」惡制，將定調民進黨政府是否為集權政府。在當前的世界大局下，台灣在民主體制上的大破大立，才能獲得人民渴望的世界地位，而世界地位才是最好的國防。

（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)