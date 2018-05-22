2018年05月22日 04:10 中國時報 林宛慧

蔡政府上台後，積極推動新南向政策，根據行政院經貿辦公室公布的資料，我國與新南向國家的確在這兩年，不論在貿易、觀光、教育交流上，都比往年增長不少，但從其他更多現況顯示，新南向政策離含笑收割還很遠。

一、新南向預算少而散，執行率不佳：新南向政策的相關預算僅72億元，並散見於經濟部、教育部、文化部等21個機關，是否有資源重置不得而知。去年10月立法院預算中心公布的新南向政策預算執行報告，更顯示預算執行率僅56.3%，內政部、工程會的執行率更不到5%。或因如此，原本負責統籌的新南向辦公室成立後，因執行率不佳於去年底「功成身退」，由行政院經貿辦公室接手，令人對新南向政策是否有國家層級的整體戰略考量感到懷疑。

二、ODA問題重重，計畫不明，也難有監督機制：蔡政府去年9月沸沸揚揚地推動了30億美元的政府援助計畫（ODA），以台灣的銀行提供優惠低利貸款給外國政府。然而現況是，30億美元的經費尚無著落，且立法院只能就政府對銀行的30億元台幣利息補貼作形式審查。而政府至今並未說明外館如何以嚴謹程序挑選債信良好的國家作為承作的對象，並確保還款機制。同樣地，與日、韓充沛資金相比，我國藉由ODA欲爭取國外工程也未見競爭優勢。

三、中油五輕搬遷印尼確定破局：中油在印尼和印度所規畫近3000億元的投資是蔡政府上台後最大宗的投資案，蔡總統甚至表示這是新南向政策成功與否的重要指標。然而，經濟部長於4月中已證實中油五輕搬遷印尼案破局，中油的印度蒙德拉投資案也幾乎破局，國營企業之領頭羊尚且面臨種種投資困境，政府如何給予民間企業必要的協助。

四、自貿協定、司法互助協定推動緩慢：現下除了馬政府時期於民國102年與新加坡和紐西蘭分別簽定的經濟合作協定外，我國與其他國家的協議仍未見有任何洽談跡象。至於投保協定，雖曾與馬來西亞、泰國、印尼、印度等國簽定，唯年代久遠，內容恐不符現在的需要。同時，新南向國家中，與我國正式簽訂刑事司法互助協定之國家僅有馬政府時代的菲律賓。

新南向的殘酷現實是，在投下大量資源於新南向政策的兩年後，甫出訪非洲友邦史瓦濟蘭的蔡總統，竟未能藉由過境外交，檢視其新南向政策的成效。同樣地，台灣對大陸這兩年的經濟依賴不減反增，去年前11月雙邊貿易總額成長2成，主計總處也預估，今年貢獻經濟成長率最多的仍將是占總出口40%的對陸出口。

新南向實施兩年，連貿協董事長黃志芳都認知到我們與大陸兩者並不衝突，甚至可以相輔相成。國際情勢詭譎多變，政府應擺脫意識形態，尋求在大國間靈活穿梭的各種機會，謀求人民經濟的最大福祉。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)