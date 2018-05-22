2018年05月22日 04:10 中國時報 鈕則勳

民進黨選對會周三要啟動對台北市長候選人的協調，且坦言若之前沒有其他人表態參選，最後方案就是從姚文智及呂秀蓮中協調出一人，若兩人都堅持選到底，則民調定勝負；從其論述來看，民進黨北市長人選，在戰將賴清德與陳菊沒意願、其他被點名者實力又太弱的情況下，極有可能由呂或姚其中一人擔綱，和柯文哲及丁守中對決。但問題是，為何民進黨當初義無反顧地和柯絕交，現今卻又找不到孚眾望的戰將和柯對決，其中弔詭確有脈絡可循；而在戰將不願出馬的情況下，對蘇貞昌更是一大挑戰。

首先，民進黨最初決定和柯分手的考量，感性大於理性，亦即對柯P的不爽情緒遠遠壓過分手後到底能否尋得戰將。當時民進黨或許認為分手等於給柯P一記重拳，報了之前柯文哲背離民進黨價值、不知感恩圖報的一箭之仇，也緩解了基層不滿的壓力。現在看來，此項決策逞一時之快的可能日益明顯，畢竟從現在「願拚戰者少、有勝算者無」的情況來看，當時決策沒有推演過，到底有哪些大將能戰，黨中央根本沒掌握。

其次，被點名的陳菊與賴清德，若參選也不符合他們的政治利益。以陳菊來看，小英甫將她調至總統府擔任祕書長，位子還沒坐熱又派她去選台北市長，豈不是太不尊重陳菊，外界又會怎麼看小英？就賴而言，距離大位僅一步之遙，只要年底民進黨選得不理想，他結合獨派，2020不能說全無機會，又怎會親上火線去打這場沒把握的仗？且一不小心，三分天下後由國民黨勝出，要想翻身都難，還不如穩守閣揆位置，來得穩妥。

再者，柯文哲即便因為道歉而折損聲勢，但是中間選民及年輕族群的基本盤似仍不動如山，又有現任執政優勢，不僅可以釋出資源，又能藉市長舞台強化其個人特質，民進黨要擊敗柯P本就有相當難度，加上丁守中民調看漲，藍營選票陸續歸隊的情況下，他已有3成5至4成選票的實力。這樣的情況更會使民進黨賴、菊之外的強將也望之卻步，畢竟在現今柯、丁對決下，操作不慎便能讓丁守中當選，到時綠營候選人將成黨內敗選的祭品。

從以上分析可知，民進黨要派出強將確有困難，從呂秀蓮及姚文智中選出一人可能是不得不的結果，但不論如何，都將對民進黨選情投下變數。

以最重要的雙北聯盟來說，若呂秀蓮出線，聯手蘇貞昌拚雙北，或許會給選民有時空錯置的感覺，以為「穿越」到了扁的「呂、游、蘇、謝」時期；若姚文智出線，雙北「又衝又姚」的神邏輯，只怕連蘇貞昌都覺得頭大，遑論要選民接受了。未來情勢究竟會如何發展，就等著選對會金頭腦們的結論了。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)