2018年05月22日 04:10 中國時報 吳駿

民進黨參選台北市長人選決定自提之後，到底要徵召誰來出戰，不僅民進黨內部意見紛陳，也是影響最後誰將勝出成為台北市長的關鍵。民進黨的主要考量還是到底要不要禮讓柯文哲。

第一階段要不要禮讓柯P，民進黨大傷腦筋。由於柯文哲民調居高不下，經幾度施壓，要柯P對「台灣價值」表態，最後逼得他對綠營基層就「兩岸一家親」的說法道歉，民調急速下降，這下換柯P處於劣勢。此時民進黨立即說要自提，一方面讓柯P就範，回到綠營主軸，二方面可以安撫基層的反彈。

民進黨選對會公布自提之後，留下很多伏筆。這段期間各方對人選猜測紛紜，第一種說法是提名表態參選者，也就是在姚文智、呂秀蓮兩人中擇一；第二種說法是徵召強棒，被提最多的人是陳菊和賴清德。如果民進黨要打假球，就提名前者，在姚、呂之間擇一人，最後棄保還是讓柯和丁守中對決，等於實質上還是禮讓柯P。如果民進黨不打假球，的確應該提強棒。

賴清德目前是院長，站在他的立場，這一局最好別攪和，穩妥地站在制高點助選，進可攻2020，退可守行政院，萬一這一局選得很慘，可能就此淡出政壇。陳菊雖然無後顧之憂，但現在全力襄助蔡英文，沒有餘力下場攪和。何況，民進黨現在起步有點晚，最新民調，丁守中支持度36%，柯文哲33%，賴清德只有16%，還是柯P和丁守中PK的局面。

如果民進黨真要打這場仗，是有適當人選，這個人就是蘇麗瓊。她的行政資歷豐富，曾任職於宜蘭縣政府、台北市政府、高雄市政府、內政部，目前擔任勞動部政務次長。她在高雄市政府擔任副秘書長，是陳菊的重要幕僚，柯P選上台北市長後，借調到台北市政府擔任祕書長，2017年台北市主辦世大運，在各方看衰的時候她接手擔任執行長，一舉辦成，贏得各方好評，柯P還稱讚她是「台灣阿信」。

蘇麗瓊出來參選有幾個強項：一、讓綠營回籠：她是綠營裡有豐富經驗的事務官，熟悉市政，而且有代表陳菊的意味，對於民進黨基層有號召力，可以吸收深綠、淺綠、年輕人的票。二、讓柯文哲邊緣化：柯P打著白色力量的旗號走鋼索，「兩岸一家親」讓綠營不爽，道歉後又讓藍營不爽。兩頭落空的結果，就是激化兩黨對決，柯P等於被邊緣化。而且蘇麗瓊在成功舉辦世大運之後卻請辭，顯然柯P有待人不厚道的問題。蘇麗瓊站出來可代表民進黨正式和柯P分道揚鑣。

丁守中民調從2成跳到4成，可以說是鹹魚翻生，過去溫良恭儉讓的形象終於讓他拿到參選門票，可以說是「台北阿甘」，深藍、淺藍也都會支持。柯P顛三倒四的風格漸被市民看破，邊緣化後，這一局就成為蘇麗瓊和丁守中的「台灣阿信對決台北阿甘」。民進黨要宣示不打假球，蘇麗瓊是適當人選。（作者為中國國民黨中央評議委員）

(中國時報)