別讓供電緊張變成日常夢魘

2018年05月22日 04:10 中國時報 主筆室

從政府到民間都繃緊神經準備迎戰今夏供電危機，但自15日起，氣溫持續飆高到35度以上，日用電量3400萬瓩連續刷新今年用電新高，也創下歷年5月用電新高，影響所及，備轉容量率掉到約5%，連續數日亮出供電警戒的橘燈，供電危機提早出現。

在供電吃緊聲中，全台各地頻傳無預警停電事件。數日前松山機場發生電路跳脫，造成機場短暫停電，附近上千戶也停電；桃園機場第二航廈也發生無預警跳電，造成電扶梯停擺，空橋無法運作；近來從台北內湖、大安區、三總周遭都先後發生饋線跳脫的小規模停電，每次受影響的用戶少則數百戶，多則數千戶，總計近10天單是台北市就發生過6起跳電事件。

多位工程與能源問題學者近日在媒體發表文章示警，因供電吃緊政府不得不祭出「強制節電」方案，台電更是以「降壓降頻」、「短時超載運轉」等偏方找電填補需求，這兩種方式都很容易造成發電機組與變電設施的損壞。台電強調小規模停電多是饋線跳脫，與缺電無關，但饋線跳脫與設備老舊以及全台用電量超載都有關係，而後者就明顯與供電吃緊有關，這是台電不能否認的。如果5月就出現如此不穩定的供電情勢，今夏的供電情況又豈能讓人安心？

蔡政府承認，今年夏天供電「情勢非常嚴峻」，不惜唾面自乾讓原本停機的核電機組重啟加入併聯。蔡政府也保證說只要今年過關，未來的供電就會充裕而穩定。但非常遺憾的是，按現行供電與電力需求趨勢，未來供電情勢只會更加嚴峻，而非「輕舟已過萬重山」。

蔡政府認為明年之後供電就沒問題，主要依仗的是新發電機組上線。官方數據可以看出，蔡政府任內將有8部火電機組完工，包括林口、大林、通霄等電廠的增建機組，總計可增加667萬瓩供電，這些機組有些已上線，有些則是在1年內可完工商轉。任何電廠從規畫到完工至少5年、多則10年，這部分增加的供電是馬政府給蔡政府的「遺產」。

問題是馬政府並無全面廢核的規畫，新增機組主要是應付增加的電力需求，及淘汰老舊機組之用。但依蔡政府的能源政策，核電廠將從明年起開始除役，最終要短少500萬瓩核電。馬政府的「遺產」都上線後，後續卻看不到穩定的供電增加，蔡政府規畫擴建大潭、興達、台中電廠，協和電廠改為燃氣電廠、興建深澳電廠等，無不碰到困難，而綠電進度又難以掌握，未來供電安全風險非常高。

因此說明年之後就無缺電之虞，不只過度樂觀，更已枉顧現實。現實狀況是：供電仍然吃緊，蔡政府必然要讓原本應除役的老舊電廠繼續運轉，台中、高雄地方政府對電廠減煤2成的要求也不能執行。但這麼一來，全台的空汙與排放就難有改善的一天。蔡英文在接見環保團體時說「這10年是台灣能源政策轉型最痛苦的10年」，其實更接近事實，也代表供電緊張會是長期問題。

事實上，從企業界的反應就可看出，業者無人相信明年供電吃緊的問題就可紓解。日前台達電創辦人鄭崇華以〈封存核四，害死台灣〉為題投書本報，質問蔡政府：「非核家園真的可以滿足台灣的用電需求嗎？沒有電，誰敢來投資台灣？」他更強調，當前台灣確實到了政府拍板能源政策的關鍵時刻。

台積電副董事長曾繁城則說，水資源與電力問題不能只靠民間節省，政府應長遠思考。他還說，大家也應該住在比較好的空氣環境中。說得含蓄，但點出了企業對政府無法提供穩定電力，卻要以「節電為名行限電之實」的不滿，更顯露對空汙的憂心。更早的美國商會調查也顯示超過8成外商擔心供電不足，因而將減少在台投資。

今夏供電空前緊張，我們希望能順利度過，不要再發生去年815大停電事件。但我們更要提醒蔡政府，即使今夏僥倖過關，未來供電緊張情勢依舊，台灣更不能長期處於供電風險中。鄭崇華說：「有穩定的能源、電力，台灣才有未來」，大哉斯言。為台灣未來計，蔡政府盡快以務實的態度修正能源政策吧！

(中國時報)