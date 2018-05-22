2018年05月22日 04:10 中國時報 主筆室

在自己國家的土地上，有其他國家駐軍，不是件很體面的事。台灣一些心存台獨想法的人，近期最深切的期盼是，美國政府派出海軍陸戰隊進駐美國在台協會台北辦事處。不過，這種想法21日被美國在台協會台北處長梅健華打槍。

美國政府派出海軍陸戰隊進駐他們的駐外國使館，有相當長的歷史。它不僅展現美國政府保衛駐外使館的安全決心，也象徵美國在當地的軍事存在。因此，美國派駐海軍陸戰隊進駐使館的國家若非盟國，就是在外交上平等互惠的國家，特別是安全上有顧慮的地區。

從安全的角度論，台灣的社會治安良好，境內不僅沒有反美國的極端團體，也沒有什麼反美的國際恐怖組織或活動。即使有少數零星的反美活動，台灣的軍警也足以應付，美國政府沒有任何安全上的需要或理由，派出美軍陸戰隊員進駐台北。

而且一如梅健華強調的，美國政府奉行多年的一個中國政策並未改變。這也就是說，美方設在台灣的在台協會只是非官方機構，不是正式的領事館或大使館。因此，美國更沒有派出軍隊進駐的理由。除非美國要在兩岸間展現他的軍事存在及可能的干預。

台灣一些獨派分子期盼美國海軍陸戰隊進駐美國在台協會，就是力邀美國政府到台灣展現軍事存在，並進一步在未來以軍事干預他們獨派攪起的台海危機。

不過，美國沒有陳水扁講的軍政府，台灣也不是「台灣民政府」口中的美國軍事占領地，美國不應該，也不會派海軍陸戰隊員進駐台北辦事處。

(中國時報)