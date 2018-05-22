2018年05月22日 04:10 中國時報 葉毓蘭

4月28日桃園平鎮的一場惡火奪走了6名警消、2名外勞的生命。殉職的警消中，22歲的林尉熙在火場受困數小時後再撐了9天，家屬在醫生做出腦死判定後將尉熙的心臟、肝臟、眼角膜、血管捐出。林尉熙成為壯烈犧牲的第6人。

林尉熙如果存活下來，缺氧數小時的腦部已有不可逆的傷害，非常可能成為全失能的植物人，只能依照《警察人員因公傷殘死亡殉職慰問金發給辦法》的600萬元與「警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全金」的300萬元一次性的慰問金。接下來的3年，則由「消防發展基金」，最多補助每月1萬元。

在520的前夕，6名消防員，外加2位國道警察的因公殉職，不知道有沒有給這個政府、社會、人民足夠的警訊，重新思考到底台灣有給第一線執法人員什麼保障？缺乏保障的執法又能帶來怎麼樣的安全保證？這個保證不僅只是給社會安全的提供者─警消及其家人，也是給全台灣仰賴警消日以繼夜、全年無休血汗付出的人民，讓他們能夠安心享用現有的安全紅利。不僅消防人員缺乏保障，警察更是如此。

警察與消防人員在緝凶、救災現場的壯烈犧牲，通常身後的撫恤沒有太大疑慮，問題卻藏在類似前述的假設題：萬一，萬一林尉熙真的存活了，我們拿什麼來照顧他？就準備把他丟給父母、家人？直到他們一一老去、倒下、最後黯然離去？

半世紀之前，台灣也曾發生一件類似的悲劇。北二女（目前的中山女高）樂儀隊指揮的王曉民因一場車禍成了植物人，這一躺就是47年，她的生命停格在17歲，全家人的生活跟著走樣。一直期待奇蹟出現的父母，擔任主要照顧者，直到相繼病倒、撒手人寰，接著曉民的3個妹妹毫無怨悔接下擔子，照顧曉民直到生命盡頭。

王曉民一家的悲劇是因為車禍意外造成的，但是，對於高風險、高危勞、高出事率的警消同仁，萬一出現類似情形，我們準備好了嗎？還是期待他們的家人，也像王曉民的父母、妹妹們無怨無悔地接下照顧的擔子？

前年11月，移民署高雄市專勤隊的陳寶全科員，在嘉義梅山查緝逃逸勞工時，失足跌落山谷，頸椎第4節因外力撞擊，導致粉碎性骨折癱瘓。陳寶全因為需要長期復健治療，礙於健保給付轉換醫院的規定，每4個星期就要當一次人球，在不同的醫院間流浪，屢屢轉院。才40歲出頭的陳寶全還有就讀高中的孩子，如果無法復原，2年公傷假即將在今年11月屆滿，如果不能回去工作，就一定要辦退休。年金改革後，陳寶全的退休金絕對是樓地板的3萬多，他能活得下去嗎？

過去幾十年來，警消好像丐幫，大部分的照顧支持都靠化緣而來。1997年五常街槍案殉職的曹立民、2001年執行攔檢勤務被槍殺的范姜群國兩人的遺腹子，都是薇閣文教基金會的李傳洪董事長仗義疏財撫養長大成人；1個月前在國道上殉職的葉家豪警員，2名稚齡子女的教育，李傳洪也一肩扛起。新竹縣警友會宣明智會長為全縣警察投保，員警亡故每人130萬元、因公死亡430萬元。李傳洪、宣明智能，政府何以不能？

選擇當警察的人，都知道月無常圓、天無常晴，但國家對警消的保障不應只是口頭上的支持與關懷，如果不化為制度上的保障，警消仍然沒有嚴正執法的本錢，台灣的安全仍然缺乏穩固的基礎。

（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)