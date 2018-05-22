中美貿易硬仗還在後頭

2018年05月22日 04:10 中國時報 湯紹成

喧囂了一陣子的中美貿易大戰，出現了轉折。依據白宮發布的《中美聯合聲明》，美方並未再提其他要求，包括停止政府補貼以及「中國製造2025」等，只提及雙方不以互加關稅來相逼，且要繼續協商。中方談判代表劉鶴在美國表示，中美雙方已達成不打貿易大戰的協議，至於美方所提要在2020年之前削減2000億美元的貿易逆差，中方沒有具體承諾，但中方同意加購美國產品，來降低美國對中國的3750億美元貿易逆差，這部分雙方都還要繼續協商。這個情況並不令人意外，因為貿易戰確實沒有贏家，但因雙方內部都有壓力，因而必須做出姿態，如今這確實是一個最好的安排。

從美國的角度看來，早在2001年大陸加入WTO之際，美方期盼大陸因此轉變成為近似西方式的民主國家。但因911事件，美國就進行了10年反恐戰爭，給了大陸一個最佳的戰略機遇期。之後，美國重返東亞，積極追趕，但都效果不彰，又面臨美債與歐債危機，反而讓習近平放手發展，成為美國的最大競爭對手。在歐巴馬時期這個情勢已經凸顯，但直至川普上台才做出調整，這也就是貿易大戰的深層原因。

綜合言之，近日的中、美貿易衝突，表面上是貿易體系的爭議摩擦，包括對於大陸智財權、補貼、強迫技轉以及傾銷等措施的不滿。實質上，卻是一場高科技產業的角力競逐，以及衍生的經濟霸權爭鬥。美方眼見將失去相當優勢，因而使用激烈手段來加以挽救。尤其大陸所提「中國製造2025」的計畫等，主導建立半導體產業，加上電商、自動化、行動支付、AI人工智慧的加速發展，提升中國高科技產業，將製造大國轉型為製造強國，更是受到美國抵制。

不只美國，歐盟國家也對中國高度不滿，認為這是不公平的競爭。4月分歐盟駐中國的大使聯名寫了一份報告，實屬罕見。報告主要內容包括：中方阻礙自由貿易，並希望塑造全球化以自利；中方正在建立新的出口市場和保障原材料的准入。可見，中國的崛起確實碰到了相當的挑戰。

再從中國的觀點來看，在過去40年來，大陸人民勤奮努力，以低勞動成本、政策優惠吸引外資，打造出世界工廠，但也付出環境汙染等的代價，加上戰略機遇期，使中國成為全世界有130個國家的最大貿易夥伴，如今要以「一帶一路」來帶動區域發展，並以「中國製造2025」更上層樓，卻受到歐美國家的阻撓，確實也難以忍受。

如今，峰迴路轉，警報解除，但這應只是權宜措施，後續的談判還是硬仗，目前的美中貿易戰爭將會成為一場長期持續的經貿與科技戰役。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)