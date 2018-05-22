中美科技競爭 一場長期戰

2018年05月22日 04:10 中國時報 吳佳勳

中美貿易爭端自今年年初開始熱度不斷升高，從1月底美國對中國祭出201條款，針對大型洗衣機及太陽能電池及模組徵收防衛性關稅開始，緊接著川普又在3月提出「232調查」，針對特定產品進口是否威脅美國國家安全進行立案調查。而後最受矚目的301條款由美國貿易代表署於4月初正式提出，公告了針對中國301條款的加徵關稅清單，包括航太、資訊及通訊科技、機器人及機械等產品均涉入，進口價值約500億美元。4月中旬更一度傳出將醞釀發動第二波301制裁行動，涉及產品範圍會進一步擴大至1000億美元。

中美貿易爭端發展至當時，幾乎達到了最緊繃時刻。5月初，由美國財政部長穆欽率領美方代表團訪中，歷經2天的閉門會議，雙方顯然沒具體共識，直到劉鶴率中方經貿代表團赴美談判後，終於5月19日達成初步共識，於華府發表聯合聲明：中方同意大幅減少美國對中國的貿易逆差，並承諾加強保護智慧財產權，致力於創造公平的競爭環境。至此中美兩國達成共識：不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

中美貿易戰至此暫時偃旗息鼓，此前評論者多研判川普的強硬態度係為增加美國的談判籌碼，目的是在談判中爭取更多中國的退讓。現由事後的談判成果回頭來看，還頗符合現況。

此刻仍不宜對中美貿易戰抱持過度樂觀的期待，回歸中美貿易爭端的本質，其核心仍在於科技競爭。此刻美方同意撤回301清單，主要考量還是此種「大範圍」加徵關稅的作法，對自身經濟的衝擊恐不亞於對手國，然而「精準式」的制裁措施恐怕還將持續，諸如此前的201條款、232調查，再如個別廠商的中興禁令等，預期將是美國用以遏制中國在先進製造領域崛起的主要手段。

由此來看，未來中美貿易爭端將會更多落在「中國製造2025」的戰略性新興產業領域，例如高性能醫療器械、生物醫藥、新材料、工業機器人、新一代資訊技術、新能源汽車、航太科技等，特別是在中國現已嶄露實力的數位科技與AI人工智慧等領域，兩強競逐話語權的基本格局已定，尤其是在中國企圖以國家資本主義挹注於先進製造發展的壓力下，對於以美國為首的自由市場經濟體系將形成劇烈碰撞，貿易戰此刻或暫休兵但並未結束，後續零星、局部的戰火仍將持續不斷。

長期而言，中、美兩強的角力將牽動全球製造業包括台商的投資布局，跨國企業為了避險，恐被迫因應不同市場區隔出不同產業鏈，誰能夠擁有更多元靈活且具彈性的生產鏈，就愈有能力在這場長期貿易戰中存活。（作者為中華經濟研究院大陸所副所長）

(中國時報)