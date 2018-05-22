2018年05月22日 04:10 中國時報 葉家興

「你以為拯救的是保家衛國的戰士，殊不知他們為多少無辜平民帶來痛苦、磨難和死亡。」2013年德國一部關於第二次世界大戰的迷你電視劇《吾母，吾父》以冷靜客觀的角度描繪了5個19～23歲年輕德國人，在1941年對蘇聯作戰前夕，被戰爭捲入而各奔東西的故事。

他們原本相信希特勒的勝利萬歲，以為戰爭很快就會結束，因此5個青梅竹馬相約半年後的耶誕節在柏林同一酒館重聚，殊不知等待他們的是生離死別的可怕際遇。4年後，福瑞漢在戰場被射殺，葛芮塔因批評元首和失敗主義在監獄刑場被槍決。在納粹投降後回到柏林重聚的僅有慘遭迫害的猶太人維克多、逃兵的中尉軍官威爾漢，以及幾乎崩潰的女護士夏莉。

跟大愛近日備受爭議而提前腰斬的看護婦故事不同，《吾母，吾父》不存在慰藉觀眾的「正面人物」。相反，原本純潔善良的年輕人在生死攸關的戰爭壓力下，無一不沾染上種種罪惡。原本厭惡戰爭的文藝青年福瑞漢變得殘酷冷血，槍殺平民婦女毫不眨眼。醉心於成名的女歌手葛芮塔獻身蓋世太保甘當小三，卻因一朝反目而香消玉殞於刑場。原本優秀的軍官威爾漢，隨著戰友全軍覆沒而陷入自我否定，而軍護夏莉則深信種族主義宣傳，卻在前線的醫護所不斷經歷著出賣與被出賣的打擊。

20歲的女護士夏莉「自從戰爭一開始就想為祖國做貢獻」，原來是抱著博愛精神擔任戰地醫院的軍護，希望為保家衛國的傷兵提供人道主義援助，但後來卻因為相信「納粹帝國，千秋萬代」的種族主義宣傳，向軍方出賣了曾經在病床上幫助過她的猶太裔德國女醫生莉莉亞。兩年後，夏莉成為護士長，曾經因為想幫助傷兵「加重病情」以便安排後送，而被其他護士舉報「違反國防罪」。當納粹德國兵敗如山倒時，德軍準備撤退，夏莉因故趕不上大隊，不久蘇聯紅軍來到，殺盡醫院內德軍傷兵後，並準備強姦夏莉，但在此時出現了一名女軍官，竟然是當年的女醫師莉莉亞。夏莉在莉莉亞的保護及求情下成為蘇軍的一名護士。夏莉不解問道：「為什麼要幫我？」莉莉亞回道：「不然的話，冤冤相報何時了？」

和半年前出版的中譯本《漫畫昭和史》一樣，《吾母，吾父》是戰敗國文藝工作者對戰爭的沉痛反思。戰爭把最醜陋的人性暴露無疑，在包括近日NHK的「731部隊」、「南京大屠殺」真相紀錄片都有揭露，戰爭期間侵略者憑藉武力掠奪鄰國，縱容暴力、強迫服從、對待戰俘的慘酷冷血。

盲信軍國主義不是博愛，侵略戰爭背後的殘酷被遺忘是可怕的無知。而正如日本作家本田善彥在批評《KANO》時所說：「無知本身不是罪惡，但刻意的無知所產生的虛幻和虛構，往往會換來一個醜陋的矯情。」戰時的醫護故事很多，大愛應該拍得更好！（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)