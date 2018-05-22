星二代大團結 打怪就要組隊

《靈界少年偵察組II─打怪就是要組隊呀！》集結多位歌仔戲團星二代成員參與演出，劇情也結合歌仔戲、動漫、奇幻元素，很受年輕人歡迎。（高雄春天藝術節提供）

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中國時報
／台北報導

歌仔戲星二代大團結，去年由高雄春天藝術節所打造的新編歌仔戲《靈界少年偵察組》，將歌仔戲結合動漫、奇幻元素，並動員南部在地歌仔戲團隊多位二代成員參與演出，這群年輕的演員、樂師同台，不僅為傳統戲曲創造可能性，也吸引一批粉絲觀賞，今年再推出第二集《靈界少年偵察組II─打怪就是要組隊呀！》，將再加入更多角色與粉絲同樂。

青春爆表！飛天遁地入魔窟

導演許栢昂表示，這樣的組合非常新鮮、有趣，「平時要見到各大歌仔戲團資深演員同台的畫面並不容易，但這群年輕二代演員們同台演出，展現青春活力和凝聚力，在真誠中帶有一點生澀感，那是屬於他們這年紀獨有的光芒，你會讚嘆他們為戲所付出的努力。」

《靈界少年偵察組II─打怪就是要組隊呀！》由劉建幗、廖佩宇聯手編劇，故事充滿魔幻情節，有如東方戲曲版的哈利波特，描述在靈界、魔界和人間有一群靈界警察學員，他們組團打怪，飛天遁地深入魔窟，展現團隊精神。

許栢昂表示，劇情裡提到的「團隊合作」精神，也落實在這群年輕演員們身上，「所謂的團隊合作，並不只是一群人一同做一件事，而是如何讓每個人在適合的環節上，發揮自己的專長，這群新生代演員們的感情都很融洽，我也在他們身上看見團隊合作精神。」

培養人才！少年歌子露頭角

《靈界少年偵察組II─打怪就是要組隊呀！》的演出之所以成形，是來自高雄市文化局和衛武營國家藝術文化中心合作推出的「少年歌子培育展演計畫」，今年邁入第二屆，招募來自不同歌仔戲團隊二代，以及熱愛歌仔戲表演的素人演員，在台灣豫劇團、高雄文藝獎得主殷青群、音樂家周以謙等培訓下，展現成果。

值得一提的是，部分星二代的家族歌仔戲團隊，6月起在高雄春天藝術節演出新作，包括6月1日至3日，明華園天字戲劇團的《偷天還春》，從廖添丁談反詐騙；6月15日至17日，為秀琴歌劇團的《喚魔香》，提倡時下缺少的親情；6月22日至24日，為薪傳歌仔戲劇團的《夢斷黑水溝》，描述唐山過台灣的先民血淚；6月29日至30日，春美歌劇團推出《聶采霞的心》，為倩女幽魂提供新觀點。《靈界少年偵察組II─打怪就是要組隊呀！》將於7月7日至8日演出，地點皆在高雄大東文化藝術中心。

(中國時報)

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