學打擊樂大陸夯 李飆衝先鋒

2018年05月22日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

台灣打擊樂團擅長實驗與創新。圖為去年朱團演出現場。（本報資料照片）

大陸打擊樂團發展方興未艾，蒸蒸日上。大陸知名擊樂家李飆表示，在大陸學習打擊樂的孩子越來越多，「音樂就是音樂，不非得當成職業選項。孩子們學習音樂，最重要的就是有興趣，打擊樂提供了這樣的學習環境。」

李飆被譽為當代最優秀的大陸打擊樂獨奏家之一。他曾與巴伐利亞廣播交響樂團、班貝格交響樂團等國際眾多知名樂團合作，並與勞倫斯‧福斯特、喬納森‧諾特等著名指揮家同台表演，演出足跡踏遍70多個國家和地區。

1969年出生於南京，李飆一開始學的是舞蹈，但不到1個月就被派去樂隊，改學打擊樂，他說：「從此上了賊船，下不來。」

日後李飆赴俄羅斯讀書，之後轉歐陸進修，畢業後先在德國樂團敲過8年定音鼓。李飆強調，學習音樂相當艱苦，大陸的確是剛開始，但前景可期；他也建議兩岸有心走這條路的年輕人，不妨先具備樂團工作的經驗，再考慮自己的下一步。

李飆說，現在大陸全國巡演上座率能達9成，已經很不錯，他的音樂會票價不高，就是希望一般人也可以養成進音樂廳的習慣，「交響樂是大餐，打擊樂是點心。」李飆認為，他的音樂會沒有嚴格定義是古典還是現代，「這樣分類沒有意義，我們現在的生活，可以說是非常速食，有幾個人真正每天都在讀唐詩宋詞，每天都在聽莫札特？我們確實是要吃大餐，但不能每天吃，平常我們可以吃一些點心，看見一些新的音樂形式。」

現在李飆也演而優則指，也開始擔任音樂會指揮，李飆認為，大陸的市場還是非常好的，「年老的一輩也許很難改變，但是年輕人多了，小孩也多了，圖書館或線上都可以看見許多關於打擊樂的資料，這都是未來打擊樂繼續發展的力量。」

(中國時報)