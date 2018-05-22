經歷生死別 林慈音唱出生命力

2018年05月22日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

生離死別，總能讓人急速長大。女高音林慈音是台灣中生代最活躍的女高音之一，唱遍各大交響樂團歌劇，也接唱許多民間自製歌劇，挑戰自己在舞台表現的各種可能性。但其實她學生時代原本是個愛玩愛熱鬧的人，直到專五那年發生了一場驚天動地的車禍，8人走了4個，她最後一刻獲救，從此改變了自己的人生態度。

林慈音說，她天生有絕對音感，從小又在教會唱詩班，「歌唱對我來說根本不難，考上國立藝專之後，我玩得很兇，考試前才準備都可以高分過關。」就在專五那年，同班同學最要好的8人騙家人坐火車，其實是開著休旅車去南橫玩，就在一個轉彎來不及煞車，全車翻滾跌落300公尺深的山谷，4人當場死亡，她最後一個獲救。

「我當時因為吃了過敏藥，很想睡，正好一位同學會暈車，我就把我副駕駛座的位置換給她，自己去坐最後一排中間。」就在出車禍時，林慈音持續昏睡，但也因為昏睡，她沒有試圖抵抗，任由車子激烈翻滾，最後她滑到第二排座位底下，是當時生還者當中傷得最重的那一個。

林慈音說，當時不但腦震盪，腹肌充血，右腳骨折，裝鋼釘固定再生，「被救援直升機吊掛起來送醫，我沒有知覺，在加護病房躺了4天，住了1個月才出院。」

六年級生林慈音出生台北，從小就學鋼琴，曾經獲得台北市國中愛國歌曲比賽冠軍，考取國立藝專音樂科。1992年以聲樂第一名畢業於國立藝專。出事之後隔年，林慈音就決定赴英國念書，「我非常認真念書，都拿獎學金。」林慈音拿到英國皇家音樂院音樂學士，倫敦大學特優演唱文憑後返國，在台灣聲樂圈努力發展。

林慈音說，這件事給她很大的打擊，「走的同學都非常努力，非常用功，我想我應該在聲樂這個天賦更加努力，不敢說我為這些同學多活一些，是因為知道生命很短，不好好做一點事情，人生說沒就沒了，這是上帝再一次給我機會。」

(中國時報)