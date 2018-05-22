朱團＋交響樂團 創造擊樂奇蹟

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中國時報
／台北報導

台灣打擊樂團發展比大陸早，也比大陸更具實驗性。近年最有名的莫過於朱宗慶打擊樂團，除了朱宗慶是兩岸三地華人世界第一位獲得國際打擊樂藝術協會（PAS）名人堂的打擊樂家之外。朱團每年都會有大陸巡演，除了獨奏會之外，也有一開就超過20場的親子音樂會，近年以獨奏之姿與交響樂團合作協奏曲，持續創造打擊樂團新生命。

朱宗慶打擊樂團團長吳思珊表示，每年樂團都在思索新曲目與新聲響，吳思珊說，台灣從傳統到當代均有研究，這方面發展早，各種音樂上的實驗創新樂團都採取開放的態度，這也讓朱團每一次的音樂會都可以讓人眼睛一亮。

今年打擊樂團也將與深圳交響樂團、廣州交響樂團與中國愛樂交響樂團合作，「打擊樂亮點是節奏，音樂也比較點狀，但是管絃樂團的弦樂線條、銅管聲響以及低音等等，這些聲響是打擊樂團比較難做到，兩者加成有互補的作用，也可以做出更加絢麗而豐富的聲響。」

其他也有許多台灣培養的擊樂新秀如林威震赴大陸闖蕩，任職上海交響樂團，也在上海各大音樂院教書。林威震表示，兩年前考上上海交響樂團，就赴上海定居，林威震說，「現在的國際局勢來看，世界各國人才都要跟大陸交往，我們也有很多機會跟一流的音樂家一起合作，可以開啟視野，也能讓自己的音樂快速成長。」

(中國時報)

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