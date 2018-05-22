盧廣仲推黑膠 陳綺貞跨刀拍海報

2018年05月22日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

盧廣仲風光入圍本屆金曲獎4項大獎。

盧廣仲以〈魚仔〉風光入圍第29屆金曲獎4項大獎，包含年度歌曲及作詞人、作曲人、單曲製作人等，成績優異，他今年恰逢出道10周年，宣布27日起開放預購《100種生活》十周年紀念黑膠與添翼夢想黑膠唱盤，他說：「擁有自己的黑膠作品別具意義，想要回家用唱盤機放給媽媽聽。」更有驚喜彩蛋是預購加贈的紀念海報，由陳綺貞跨刀拍攝。

談到出道10周年，盧廣仲打趣說：「謝謝過去10年，面對音樂沒有半途而廢的自己，也感謝一路陪伴的歌迷和同事們，我們還要一起走很久、吃很多早餐。」

前進日本音樂節

金曲入圍公布當日，適逢外婆告別式，他當天感性說：「謝謝評審，因為今天也是外婆的告別式 ，希望她在天也有聽到這個好消息。」並表示「阿嬤和外婆在天上可以一人戴一邊耳機作夥聽〈魚仔〉。」 而他接下來將繼續投入春季巡迴演出，將在台中、高雄、東京、美國東西岸開唱。

此外，盧廣仲、草東沒有派對將代表台灣進攻日本夏日音速音樂節（Summer Sonic），盧廣仲在日本擁有一票死忠歌迷，他除每年安排日本巡演、並發行個人專輯外，今年3月也擔任日本歌手一青窈的演唱會嘉賓，並上「團團轉」樂團主唱的廣播節目，擁高人氣。而滅火器樂團也將參與「What a Wonderful World!!18 音樂節」。

(中國時報)