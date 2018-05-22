陳曉東撩妻扯唐僧 「他取經我娶妳」

陳曉東日前拍新歌MV，造型亮眼。

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中國時報
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陳曉東7月28日將舉辦演唱會，為配合台灣場，他近日推出新單曲〈女人都差不多〉，在家很少唱情歌給老婆聽的他，自認不是當暖男的料，笑說：「大家都誤會我了！我其實不是浪漫派的人，我老婆反而比較懂如何花點小心思製造浪漫，比如說像是一起拍搞笑影片、照片，或是找我一起去看電影。」

〈女人都差不多〉是陳曉東珍藏2年的壓箱寶，歌詞表達他對老婆深情的一面，問陳曉東是否常對老婆情話綿綿？他坦言：「有時候會講一些肉麻的情話，像是我曾問老婆『你知道我跟唐僧有什麼區別？』」答案是「他取經我娶妳」，或是「最近外面有謠言說我很愛你。我要澄清那不是謠言！」工作人員忍不住虧他「太會撩老婆」。

床戲不用報備

陳曉東在新歌MV中，和一位年約20歲的正妹模特兒飾演情侶，兩人深情款款四眼相對，甚至還有床戲，女方用床單撲倒在他懷裡，兩人耳鬢廝磨，畫面養眼；問他拍攝前是否跟老婆報備？他笑說：「不用報備啦！不管報不報備，這支MV都還是得拍呀，老婆明白都是為了工作，我們之間相處不會因為沒有報備這件事而彼此生氣，沒這麼幼稚啦！」

沒想到他老婆看到MV初剪後的畫面，卻故作吃醋樣，他說：「她就『哼』了那麼一下，不過後來沒事啦。」陳曉東「2018陳曉東PLANET XT世界巡迴演唱會」台北場購票洽玫瑰大眾售票網及四大超商。

(中國時報)

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