陳施羽再嫁尪想拚雙胞胎

2018年05月22日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

陳施羽（左三）、老公高嘉聰昨曬出一家7口甜蜜合照。

洪榮宏的前妻陳施羽21日與圈外老公高嘉聰在翡麗詩莊園舉行婚禮，席開25席，粗估花費150萬元，她受訪時透露老公說過最感動的話：「其實我有算我們孩子們的教育費加起來，大不了我把房子賣了就可以負擔。」讓很重視小孩教育的她，相當心安。

陳施羽今年43歲，老公年齡大她6歲，她與前夫洪榮宏育有1子2女，高嘉聰則有2子，他們共組家庭成為一家7口，被問及是否想再拚生小孩？她說：「我們都很愛孩子，老公有2個兒子，他還想要一個女兒。」她透露目前沒有避孕，順其自然，並打趣說：「老公有提過不如直接生雙胞胎！」不過她覺得生小孩是小事，孩子長大後的陪伴才是最重要。

她還提到老公的2個兒子都叫她「媽咪」，而她的3個兒女則稱呼他為「Uncle David（高嘉聰）」，對於不是叫爸爸，她表示：「他們的爸爸還在，這是一種尊重。」

高怡平小炳獻祝福

談到2人相識過程，陳施羽表示先前在教會輔導青少年，先認識老公的小兒子，她說：「他（高嘉聰）不是離婚，是因太太過世，自己辛苦照顧2個小孩。」他常向她請教與孩子的相處之道。

2人從去年3月變成好友，8月他主動告白，她卻直接拒絕，他仍持續邀約吃飯、告白，一共被拒絕4次，而她在去年10月生日時才答應與他交往，「我找合適的對象，是以結婚為前提交往。」2人交往5個月後登記結婚。

昨婚禮上，她的3名子女上台獻唱英文組曲，而高怡平、紀寶如、胡曉菁、小炳等好友到場獻上祝福。而她籌備2年的新書《幸福在轉角》已於20日發行。

(中國時報)