李優天賦異秉胸器過人

2018年05月22日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

歌壇新人李優21日舉辦「ARTITUDE寫真相冊」記者會，她在書裡大尺度穿三點式比基尼，擁有E奶傲人上圍的她，真材實料上陣，從小豐滿的她說，曾問過醫生為何自己胸部比別人大，「醫生說我的胸部比一般人多一條乳腺」，就算之前瘦到39公斤，她胸部也沒變小，且不需特別保養，令人稱羨。

她在寫真相冊裡首露肚臍，笑說全身最滿意的部位就是肚臍，「我的肚臍沒特別凹、也沒特別形狀，很好清潔，但我最大尺度就是比基尼了。」她拍寫真尺度沒事前跟父母報備，「爸媽還沒看過（寫真書），但我想他們應該會尊重我的工作。」

澄清沒劈腿

李優出道前已是網紅，面對網友給負評，她坦言會忍不住落淚；平時愛看文學類書籍的她，昨記者會上引用莊子經典話：「相濡以沫，不如相忘於江湖。」還做了一幅畫，她表示：「是兩條魚被沖到岸邊，互相用口沫來滋潤對方，如果回到江湖，也不會忘記曾經有一個人對你這麼好。」問此話是否令她想起與前男友廷廷相處？李優表示創作歸創作，其餘不願多談。

她過去與廷廷交往時，曾被網友指她似乎未與前任男友斷乾淨，暗指她劈腿，對此，李優昨斬釘截鐵說「沒有」！認為傳言聽聽就好，毋須理會，「每個人有自己的想法，我都尊重。」李優「ARTITUDE寫真相冊」25日發行。

(中國時報)