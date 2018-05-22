2018年05月22日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

李淳和邵雨薇分別在電影《目擊者》和《樓下的房客》飾演殺人魔，昨出席電影《九餅、薄荷與夏天》殺青宴，2人笑言對彼此第一印象停留在「變態」。邵雨薇自嘲：「2個殺人魔要演青春校園喜劇。」李淳回答媒體提問時經常詢問邵的意見，邵表示是讀本時培養出默契，「因為他語速比較慢，我會主動問他是什麼意思。」她搞笑自稱是李淳的「翻譯官」。

去年李淳在香港拍攝動作戲吃重的警匪片《智齒》，以為回台終於能演浪漫喜劇，未料依然吃不少苦，拍《九餅》經常灰頭土臉，還得站在7層樓高的女兒牆上對邵雨薇告白。李淳自認膽子大，依然非常緊張，拍攝長達4小時只吊一條鋼絲，後方由2名工作人員拉著，他全程面色鐵青、手汗直流，「感覺沒有腿了！一喊Cut手就想往後拉。」

自認完全不浪漫

過去有大膽告白經驗？李淳否認：「都在地面上害羞小聲（告白）。」自認完全不浪漫，卻不小心脫口而出「要問她們」，被追問女友人數，他緊張向邵雨薇求救。聊起有無濃烈的感情戲，李淳四兩撥千斤表示和屈中恆以及另位男性演員有親密接觸。此次有向父親李安請教演技？他表示爸爸忙拍新片：「最近沒空理我。」

知名YouTuber蔡瑞雪首度演出電影，配合角色設定不停撩妹，還追著邵雨薇講冷笑話，連李淳、屈中恆都不放過，邵直笑說對方是屁孩。電影預計明年夏天上映。

(中國時報)