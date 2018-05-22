蔡明亮導演變導遊

蔡明亮（右）開直播，對現場粉絲講解展館。（取材自臉書）

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中國時報
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蔡明亮對自製馬蹄糕頗為滿意，有意分享更多料理。（取材自臉書）

名導蔡明亮21日在臉書首次玩直播，從「蔡導演」變身「蔡導遊」，帶領觀眾透過螢幕前往壯圍沙丘遊客中心，他執導的「行者」系列電影在該館展出，上月開幕記者會時承諾在當地直播，昨實現諾言，原還澄清不是導遊，卻開始介紹美食，又臨時下車逛起路邊攤，還在一籃藍白拖鞋旁挑起黑膠唱片，自己才又改口：「今天真的有點像導遊，那就讓我當導遊好了！」

蔡明亮一路拿著手機走進遊客中心，遇到不少粉絲熱情打招呼，甚至一起加入直播，線上則有愛徒李康生、導演瞿友寧捧場。儘管蔡明亮拍過無數佳作，卻還沒習慣直播鏡頭，直呼：「拍得好糟！」之後索性將手機交給製片，專心講解館內陳設，期間有不少有趣互動，被遊客問：「要表現什麼？」蔡明亮一展率性風格大笑回答：「永遠不要問我這個問題！」

分享自製馬蹄糕

網友頻稱讚大導演很親切，但蔡明亮到直播結束都沒適應：「我不太知道下一次會不會再做，但為了這個空間還是要做。」為了首場直播，他前晚特地自製點心馬蹄糕，又帶自家品牌「蔡李陸」冰滴咖啡和涼拌菜，昨下午隨興坐在草地上野餐。

來自馬來西亞的蔡明亮從小就愛吃各式華人點心，去年在香港買馬蹄糕材料，按照盒上指示製作卻失敗，上網找到祕訣，看影片學習終於成功。前2天他的親弟弟才全家訪台，蔡明亮和李康生帶著家人享用不少台灣小點。

(中國時報)

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