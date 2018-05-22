戴上皇冠 想當梅根自己來

2018年05月22日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

林青霞自購的卡地亞鑽石皇冠，證明女人不必靠王子加持，也能當公主。（擷自林青霞微博）

銀座白石的訂製鑽石皇冠套組中的皇冠。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

銀座白石的訂製鑽石皇冠套組中的耳環和項鍊。（GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

大陸女星迪麗熱巴為Dolce & Gabbana走秀，頭上頂著皇冠式飾品，氣勢十足。（CFP）

銀座白石的訂製皇冠，是日本女星的最愛。 （GINZA DIAMOND SHIRAISHI提供）

Angelababy與黃曉明結婚時，頭戴珠寶品牌Chaumet出借的骨董皇冠，讓她貴氣逼人。（CFP）

女星海莉史坦菲德日前出席Met Gala晚宴，佩戴TASAKI珍珠皇冠。（TASAKI提供）

英國哈利王子與梅根的世紀婚禮上，梅根佩戴瑪麗皇后的Filigree鑽石冠冕，是英國女王伊莉莎白二世應允出借的皇室收藏，象徵接納梅根成為皇室的一員。其實想和梅根同樣一圓公主夢，一點也不難，只要戴上一頂閃耀光芒的皇冠，就能完成夢想。

不靠王子 林青霞慶生戴冠

最典型的例子莫過於林青霞，她在60歲大壽時身穿一襲紅色禮服、佩戴卡地亞Cartier鑽石皇冠，這頂1919年皇冠出自某皇室，是貨真價實的皇冠，豔冠群芳，證明女人不必靠王子加持也能當公主，迄今仍傳為美談；Angelababy則是嫁給黃曉明時，向Chaumet借了骨董皇冠，同樣讓人留下深刻印象。

近期The Met Gala春季慈善晚宴上，美國歌手海莉史坦菲德佩戴TASAKI珍珠皇冠，為TASAKI新任創意總監Prabal Gurung操刀設計的首季高級珠寶作品，皇冠上鑲滿珍珠，與珍珠項鍊、戒指搭配成套。

日本女星喜歡戴頭飾踏紅毯

日本女星結婚時喜歡佩戴皇冠走禮堂，專為多位日本女星打造皇冠的珠寶品牌銀座白石（GINZA DIAMOND SHIRAISHI），除了在6月結婚旺季主打婚戒外，也應景推出奢華版的訂製皇冠，以日本精緻的鑲嵌鑽石工藝結合唯美浪漫的設計，一圓女人的公主夢。

除珠寶品牌外，近年時尚品牌也不乏皇冠式的飾品設計，像Dolce & Gabbana、MIU MIU等，讓迪麗熱巴、Chiara Ferragni出席活動時輕鬆圈粉，成為現場焦點。

(中國時報)