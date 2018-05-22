梅根經濟 英時尚業搶60億元

2018年05月22日 04:11 中國時報 陳張眾 、 陶福媛 報導

卡地亞的藍氣球（Ballon Bleu）系列浮動式陀飛輪鑽表，463萬元。（Cartier提供）

梅根在婚禮上佩戴卡地亞Reflection de Cartier系列鑽石手環，約865萬元。（Cartier提供）

新科「薩賽克斯公爵夫人」梅根曾多次於公開場合選穿英國及北美設計師愛牌，預期為英國帶來1.5億英鎊的時尚經濟，圖為梅根今年4月出席「澳新軍團日」紀念活動時，即選穿加拿大品牌SMYTHE的灰色大衣。（東方IC提供）

卡地亞Galanterie de Cartier系列鑽石耳環，29萬元起。（Cartier提供）

凱特王妃多次佩戴卡地亞的藍氣球女表，是威廉王子送她的結婚禮物。（路透社）

梅根在婚禮當天的晚宴上，再度佩戴卡地亞Reflection de Cartier系列鑽石耳環，約215萬元。（Cartier提供）

新科「薩賽克斯公爵夫人」（Duchess of Sussex）梅根世紀大婚備受矚目，因其時尚品味所引發的「梅根經濟」，更為英國時尚產業注入一劑強心針。

具英國品牌顧問公司Brand Finance研究指出，H&M（哈利與梅根縮寫暱稱）大婚預計為英國帶來10億英鎊（約台幣410億元）的經濟利益，其中1.5億（約台幣60億元）來自王妃梅根時尚穿著相關所刺激的營收，媲美2015年嫂嫂凱特所引發的「凱特現象」。

除了婚禮時所選穿的GIVENCHY、Stella McCartney禮服和所佩戴的卡地亞珠寶外，其私下的兩個加拿大愛牌Line和SMYTHE，更因此能有機會從2018秋冬開始進駐英國精品百貨Harvey Nichols，也難怪外媒會把梅根視為連結北美與英陸的時尚橋梁。

有「皇帝的珠寶商」美譽的卡地亞，與英國皇室有著深厚的淵源。梅根以一襲GIVENCHY婚紗搭配一對卡地亞鑽石耳環和鑽石手鍊。其實這對鑽石耳環並非新品，梅根在多次公開場合曾佩戴過，她之所以選擇卡地亞，有著更深的意義。

卡地亞是黛安娜王妃生前最喜愛的珠寶品牌，她身後留下卡地亞腕表和藍寶石戒指分別給了兩個兒子，原本哈利王子選了藍寶石戒指，但因為哥哥威廉王子先結婚，於是讓給了哥哥作為向凱特的求婚戒，而哈利王子則保有卡地亞女表。

梅根除了選擇卡地亞耳環和手鍊走紅毯，手中的「勿忘我」花束是哈利王子在婚禮前一天從肯辛頓宮花園裡親手摘下的，是黛安娜王妃生前最愛的花，象徵帶著黛妃的祝福走向紅毯，也有勿忘黛妃的意義。

(中國時報)