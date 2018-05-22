搶攻世足賽換機潮 日韓牌推新品

2018年05月22日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

LG SUPER UHD TV奈米4K電視 49UK7500，3萬9900元。（LG提供）

三星全新QLED量子電視有Q9F（見圖）、Q8C及Q7F 3大系列，55吋到88吋都有，6萬9900元至79萬9900元。（三星提供）

世足賽6月中將登場，各家電品牌都在本月強打年度新品電視，並強調畫質逼真或色彩飽和，搶攻這波換電視的商機。Sony今年新推4K HDR OLED電視A8F系列及4K /FHD HDR液晶電視系列，強打獨家研發「4K HDR超極真影像處理器X1進階版」，可呈現高級的逼真畫質，而頂級BRAVIA液晶電視X9000F系列更搭載最新「X-Motion Clarity極瞬明銳影像技術」，訴求讓喜歡看運動賽事的消費者，能看到更細膩的動態畫面。

LG搭載奈米科技

三星祭出全新旗艦QLED量子電視，延續3大特色─量子畫質（Q Picture）、量子設計（Q Style）、 量子智慧（Q Smart），今年再升級採「極控光直下式技術」和究極黑面板，色彩飽和度及光影對比再提升，加上革命性金屬量子點材質，保證10年不烙印，還帶獨創的「變色龍模式」，讓電視待機也可化身為家中的裝飾品。

LG則是先推出SUPER UHD TV奈米4K電視系列，搭載再進化的Nano Cell奈米顯示科技，可顯示更寬廣視角畫質與精準色，加上全陣列式區域控光技術，呈現優異且更清楚細膩的對比影像，獨家支援四規4K Cinema HDR技術，在家也能享受如電影院的感受，今年更特別舉辦足球金童卡卡的超級任務，完成遊戲即有機會獲贈獨家親筆簽名球及運動衫等獎品。

(中國時報)