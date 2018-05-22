NISSAN X-TRAIL國產SUV最新選擇

2018年05月22日 04:11 中國時報 陳大任 報導

多功能方向盤首度採取下方切平造型，ICC智慧定速控制功能只要動動右手拇指即可設定。（陳大任攝）

ICC智慧定速啟動時會偵測前方200m內車輛，自動控制車速與前車距離，共有3段車距選擇。（陳大任攝）

中央置杯架與空調風管連通，可保冷或保溫飲料，下方為2WD、4WD模式切換及HDC下坡緩降輔助。（陳大任攝）

中央扶手有大型置物空間、12V電源插座，中控台下方的手機置物台同時提供12V、USB和AUX in插孔。（陳大任攝）

日產專利座椅，具脊椎支撐功能3D超體感紓壓皮椅，可降低30％疲勞感，駕駛座有電動調整功能。（陳大任攝）

後座椅乘坐有120種變化，前後可滑動12段、總長19.2cm，椅背角度有10段調整，最大傾倒可達32°。（陳大任攝）

行李廂空間可因多個隔板的位置而變化出27種收納方式，可滿足不同車主生活上的載物需求。（陳大任攝）

SUV正夯，NISSAN X-TRAIL將於周四發表上市，與前代相比，最大賣點就是升級不加價，旗艦車款更導入與INFINITI QX30相同的ICC智慧型定速控制功能，成為國產SUV當中最新、最科技的選擇。

NISSAN X-TRAIL共有2.0L 2WD經典版、2.0L 2WD玩美影音版、2.5L 2WD豪華影音版、2.5L 4WD旗艦科技版，預售價分別為88.5、95.9、106.9、118.5萬元，不僅與舊款相同還升級8000至7萬元不等配備，其中2.0L 2WD玩美影音版更降價1萬元。

我們在上市前搶先試駕2.5L 4WD旗艦科技版，2.5L引擎擁有169.4hp/23.6kgm最大動力，平均油耗達12.4km/l，並提供2WD、AUTO、LOCK等不同模式；在AUTO模式下，電腦會偵測車輛狀況，自動分配前後輪動力；LOCK模式則是鎖定差速器的四輪驅動模式，具備一定的越野及爬坡能力。此外，試駕過程中明顯感受車室靜肅性極佳，尤其來自地面與後方的震動噪音，都能有效被隔音材質吸收。

試駕車配置NIM智行科技，其中ICC特別適合在高速/快速公路上使用，IEB具防碰撞緊急煞車，LDP預防車道偏離，EAPM油門誤踩緊急輔助在低速進行停車時，萬一誤踩油門即會緊急煞車，避免發生碰撞，MOD可偵測靠近的人車，並發出警示聲提醒駕駛。整體印象，NISSAN X-TRAIL是一款兼具安全科技與乘坐舒適性的國產SUV。

(中國時報)