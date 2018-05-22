新光三越粽星拱月 米其林星級品一粽三喫

2018年05月22日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越端午優質禮品24日起預購，主持人凱薩琳（左起）持「福里安花神」威尼斯1720精選禮盒1680元；天香樓行政主廚楊光宗端「天香神仙鴨三喫粽禮盒」1680元；伊林娛樂若綺拿「暢銷台灣味名粽禮盒」999元，刷貴賓卡、聯名卡95折。（盧禕祺攝）

新光三越屏東枋山頂級愛文芒果禮盒，899元。（新光三越提供）

新光三越全台獨家，然花抄院櫻花御果子禮盒1095元，長崎蛋糕與期間限定櫻花口味銅鑼燒，刷貴賓卡、聯名卡95折。（新光三越提供）

新光三越全台獨家，Sweet Boutique甜藝家朱古力爆炸蛋捲禮盒899元，義大利巧克力醬裡有朱古力跳跳糖，創新有趣。（新光三越提供）

新光三越全台獨家，Harrods英式雅緻茶香禮盒1320元，招牌14號英式早餐茶、椰棗核桃餅乾、英式橘子果醬，限量65盒。（新光三越提供）

6月18日是端午節，新光三越24日至6月8日72款優質禮品在全台分店超市限量預購，包括可一粽三吃的米其林星級粽、一次可嘗到東南西北四大老字號地方名粽的暢銷禮盒，部分商品持貴賓卡、聯名卡享95折，目標業績1350萬元，可較去年增5.6％；今年還首次在beauty stage美麗台推出精選禮盒，買任1款送200元購物金。

37款初登場 10款獨家

新光三越第3年推出端午預購，品項較去年64款多，有37款初登場、10款獨家，星級名店和在地老店粽最熱賣。去年與台北喜來登大飯店推出的「端陽四品粽禮」銷逾千盒，今年首度與甫獲米其林一星的台北亞都麗緻大飯店合作，由「天香樓」行政主廚楊光宗研發從杭州傳奇名菜「神仙鴨湯」延伸發想「天香神仙鴨三喫粽禮盒」，鴨腿肉搭配鮑魚、烏參、花膠、虎膝等頂級食材，每顆1kg，可單吃、搭配鴨腿高湯或熬成粥一粽三吃。

去年在地名粽前3名的嘉義福源栗子香菇蛋黃肉粽賣1567盒、台南楊哥楊嫂特製肉粽885盒、新竹傻瓜粽干貝櫻花蝦粽798盒，為讓小家庭可自用、送禮，綜合去年冠、亞軍，加入花蓮涂媽媽特級香粽、石門劉家經典北部大肉粽，獨家組成「暢銷台灣味名粽禮盒」，附上高雄老店「協和蒸籠店」竹編蒸籠，粽香、孟宗竹同飄香。

甜品、水果與酒品同慶

端午節業績粽類占40％是大宗，適合送禮的甜品30％、水果與酒品各15％。香港曲奇四重奏創辦人之一Tony Wang自創的「Sweet Boutique甜藝家」朱古力爆炸蛋捲禮盒、日本平安時代醍醐天皇最愛的和菓子老店「鶴屋吉信」本蕨涼菓禮盒、期間限定推出櫻花口味的「然花抄院」櫻花御果子禮盒、今年春節限量秒殺的「丸久小山園」人氣抹茶捲心酥禮盒、「微熱山丘」鳳梨酥脆蛋糕紅茶禮盒皆是獨家甜品，是今年亮點。

適合搭配粽子或甜品的咖啡、茶、酒品，也網羅多款獨家，包括6月15日在新光三越台中中港店開2號店的「福里安花神」威尼斯1720精選禮盒、Harrods英式雅緻茶香禮盒與全台僅1組的「波爾多拉圖酒莊」垂直老年份套組。另，10款精選禮盒24日至6月4日同步在beauty stage美麗台線上預購，部分商品會員享95折。

（飲酒過量有害健康）

(中國時報)