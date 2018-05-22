迴轉檯上的鮭魚握壽司

2018年05月22日 04:10 中國時報 蕪豐

兒子出生後，生活彷彿變了調，和老婆之間的浪漫也少了許多，不再像往常一時興起，兩人一車就可以上山下海、泡溫泉、看電影、露營，就連平常老婆最愛吃的迴轉壽司店，也沒能吃上一回。

最難的還是在工作與家庭之間的時間配合，兩個新手爸媽，對付嬰兒總是如臨大敵，老婆本是嬌貴的公主，偏生嬰兒是更嬌貴的王子，極其敏感，一點風吹草動就會從睡夢中驚醒，老婆總是一邊哭一邊照顧，我看了不捨，總想盡所能地幫忙，偏偏搬家導致上班通勤時間拉長了數倍，自己的身心也到了忍受極限。有時，身軀疲憊地在路上奔波，老婆來電哭訴兒子又不睡覺，話筒那端傳來兒子洪亮的哭聲與夫人的低啜，結束通話，我在車上也默默地流下眼淚。

如此看似混亂的生活，習慣後卻也十分規律。九、十個月後，漸漸能苦中作樂，兒子開始能跌跌撞撞的走，發出有趣的聲音，夫人逐漸展露難得的笑容，周遭親友建議我們該趁年輕再拚一胎，我們總是傻笑以對，雖然一切都上軌道，我也找到了平衡工作與家庭的方式，但要再生一個，我們還真沒準備好。

晃眼間，兒子已近周歲，夫人開始能在兒子熟睡時，追追現下流行的影劇，我也能小聲的、偷偷的到客廳玩電腦遊戲，一晚，當我正在電腦中徜徉地下城迷宮的世界時，夫人突然丟了驗孕棒在我的鍵盤上。

上面清楚的兩條線，當下有些震驚，夫人笑著問該如何？我卻怔著說不出話，這便激怒了她，說出要拿掉胎兒的氣話，我自然不肯，馬上積極尋找新居附近適合的醫院，把醫生們的資料查出，和夫人認真的討論這一胎該如何準備，隔週安排了第一次產檢，在醫院中，握著夫人的手，看著超音波圖上的小圓點，我們又確實地重新想起迎接新生命的喜悅。

返回家中，難掩興奮之情，期待是個女孩，但如果又是男孩也很好，討論名字時有些爭執，卻又笑著收場，預約了第二次的產檢，說好當天要去吃迴轉壽司慶祝，尤其是鮭魚握壽司，夫人上次懷孕期間可是每周都吃一次。

到了第二次產檢，超音波檯上，醫生熟練的操作著，一邊與我們和護理師說著笑話，我們看著超音波的圖像，已經超過一公分，彷彿可看見形體，夫人說這孩子似乎還舉著手，醫生的臉卻越來越沉，慢慢的我們也感受到一股難以形容的氛圍，診間一片寂靜。

終於醫生打破了沉默，一時間我卻聽不懂他說的話，只聽見斷斷續續，如喃喃自語的「可能不行」、「沒有心跳」、「形體超過一公分胚胎卻沒有一倍以上」、「胚胎不健康」，之後一句「物競天擇」讓我醒了過來，卻無法接受，離開醫院後，看著夫人手上的流產藥，我始終想不透，生命如此可貴，竟敵不過簡單的一句「物競天擇」。

「去吃迴轉壽司吧」我說。

走進迴轉壽司店，我仍不能釋懷，靜靜地聽著夫人有一句，沒一句的講著：

「這樣不是很好嗎？其實我們沒做好準備。」

「懷孕真的很累，同時照顧小孩我一定做不來，這樣我也輕鬆一些。」

「小王子那麼可愛，我還不想有第二個小孩啦。」

「只是沒有緣而已，以後有緣又會有啦。」

我勉強地笑了笑，正想回搭幾句玩笑話，回過頭，卻看見老婆眼睛直盯著迴轉檯，眼角淚水卻不停流下，她緩緩地說：「前幾天流血，我一直跟他說媽媽當初是開玩笑的，不是真的要拿掉。」

迴轉檯規律地轉著，時間也悄悄的流逝著，我在檯前一言不發，鮭魚握壽司在眼前不停的出現，又不停的消失，離去前，我們始終沒有拿起那一盤鮭魚握壽司。

(中國時報)