杏壇綠色恐怖！學生赴陸激增 建中武陵校長被關切

2018年05月23日 04:10 中國時報 林志成 、 簡立欣 、 葉臻 ／台北─桃園報導 ／台北─桃園報導

台灣高中畢業生申請大陸大學成風潮，今年人數暴增，不過，建中校長徐建國和武陵高中校長林清波等明星高中校長，在為畢業生寫推薦信、發表相關言論後，竟遭教育部、調查局等單位關切。蔡政府此舉被質疑是發動「教育綠色恐怖」，把「敵我意識」帶入兩岸教育界等逆潮流思維。林清波認為，不少家長希望小孩去大陸完成學業，寧可放棄台灣名校，這是趨勢，明年人數恐更多。

調查局官員 到學校關心

武陵高中是桃園連江區高中第一志願，今年有47人申請大陸大學，是去年的5倍，其中不乏保送台大物理系的學生，仍選擇參加學測，申請北京大學元培學院，林清波坦言，受到國教署高層關切，甚至有調查局長官來訪，希望他解釋突然暴增的數量，林清波說：「人才拔河是趨勢，與其圍堵，高層該做的是找出對策。」

林清波指出，國教署得知武陵申請大陸大學的人數暴增後，某科長就傳簡訊來關切，希望林能以學校立場解釋暴增原因，「我告訴他學校沒有倡導、鼓勵，只是被動滿足學生需求、寫推薦信」，林還反問該官員：「在台灣民粹氛圍壓縮教育專業和清純氛圍下，科長能說什麼？」

校方未鼓勵 赴陸仍激增

無獨有偶，徐建國在發表台灣高中畢業生前往大陸就學的相關言論後，有兩通來自中央機關的電話，詢問他是否有鼓勵學生前往大陸讀書？這兩通電話不是來自教育部或陸委會，而是來自監督行政部門的機構，徐建國本身沒接到，是祕書接到。

「學生到大陸讀書要花不少錢，我們怎麼可能去鼓勵！」徐建國說，今年來找他寫推薦信到大陸讀書的建中畢業生有70幾人，是去年的3倍多。他只是將這種現象說出來，並未特別鼓勵學生去大陸讀書。徐建國說，如果中央機關只是想要關心這種現象並分析原因，還可接受，但若是對學校行政的不信任，就不太好。

林清波表示，陸方去年開始將台生申請入學方式簡化，只要上網填表格即可，條件也降低到均標就能申請，很顯然教育部有警覺到人才拔河現況，但與其圍堵、抗拒，不如想想要怎麼反吸大陸的學生。

圍堵抗拒 不如設法反吸

徐建國說，除了去大陸，今年請他寫推薦信的建中畢業生中，有30幾個要去香港、10多個要去美國讀書，均比往年多，台灣高中畢業生前往大陸、香港及美國讀大學，確實是一個新現象。

台中一中校長張添唐也說，學校的立場純粹就是為學生生涯輔導，「高中生出國讀書是個現象，但我解讀不了；今天學生要去英國、法國、美國念書，我們都會幫他寫推薦信啊。」他表示目前已為35名有意赴大陸讀書的學子寫推薦信。

教育部次長姚立德回應，國教署基於職責，確有科長跟林清波接觸瞭解狀況。他說，高中畢業生到世界各優秀大學留學，有助於未來在世界舞台競爭，一些人選擇到同文同種的大陸讀書，這無可厚非，但人數如果突然增加很多，就值得重視。

(中國時報)