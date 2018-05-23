竹縣苗栗內亂！國民黨客家票倉全面告急

國民黨竹苗派系傾軋，客家鐵票恐生鏽，選情不容樂觀。（客家事務局提供）

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中國時報
／台北報導

一向被國民黨視為鐵票區的桃竹苗客家選區，今年選情不容樂觀。民進黨在桃園市與新竹市尋求連任，國民黨陷入苦戰，國民黨即使在執政的新竹與苗栗兩縣，迄今因內部派系傾軋，選情尚未整合，新竹縣竟成最複雜選區，提名進度遲緩，給予對手更多翻雲覆雨的空間，藍營已然未戰氣先衰。

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桃竹苗不是沒有綠化過，但大多是建立在國民黨分裂的基礎，不過只要藍營團結，往往就可重回藍天。以2010年縣市長選舉為例，國民黨在桃竹苗全面執政，而且得票率都大幅領先民進黨候選人，苗栗大贏30％，竹縣在藍營分裂的情況下，邱鏡淳仍以38.5％的得票率技壓群雄。

皮合肉不合 未戰氣先衰

2014年，鄭文燦以3％的差距擊敗尋求連任的吳志揚，成為首位民進黨籍桃園市長，而民進黨籍林智堅當選新竹市長，險贏不到1個百分點。但經過4年，國民黨仍無法發揮生聚教訓的力量，在這兩個地區推出的「母雞」人選，相較於鄭、林都不夠強。

在苗栗縣，國民黨苗栗縣長徐耀昌早已獲徵召，而民進黨也力挺無黨籍的頭份市長徐定禎。徐定禎雖然沒有派系奧援，但得到民進黨的支持，並與苗栗、竹南等無黨籍鄉鎮市長結盟，已經讓徐耀昌備感壓力。

如今再傳出前縣長劉政鴻有意重出江湖，更嚴重衝擊國民黨選情。雖然黨中央澄清劉政鴻只是替地方派系候選人抱不平，並不會脫黨參選，憑苗栗4年政績應可過關；但如果基層「皮合肉不合」，心中所繫僅一派之利，國民黨在苗栗的防線只怕沒想像牢固。

提名進度緩 選情剉咧等

選情更詭譎的則是新竹縣。國民黨遲遲未進行提名作業，最初的理由是民進黨沒提名，不急於作業。面對地方言之鑿鑿有口袋人選，黨主席吳敦義還澄清沒有口袋人選、不會徵召，預計提名不會晚過台北市長，如今民進黨確定徵召前縣長鄭永金兒子鄭朝方，台北市長也早確定丁守中參選，新竹縣人選還是難產。

吳敦義最引以為傲的「戰績」，就是2007年立委選舉，讓民進黨輸到只剩27席，而關鍵在於提名公正。如果連關西鎮長都採全民調，黨中央能不照章辦事，配合元老、地方派系採用徵召？一再拖延只是延續黨內廝殺，時間愈久傷痕愈難縫合，恐淪為新版的鄭（永金）邱（鏡淳）之爭，那選情就「剉咧等」。

(中國時報)

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