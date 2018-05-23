國民黨高思博勝出 對戰民進黨黃偉哲

國民黨台南市黨內初選民調由前立委高思博勝出，至於是否再與前台南市警察局長陳子敬做二階比民調？他說，最重要是機制要先談好，要經黨內通過並簽書面，若可以團結所有可團結的力量，「我當然OK」！
在野整合 藍審慎樂觀
國民黨昨天公布台南市長黨內初選民調結果，高思博擊敗前台南大學校長黃秀霜，預計送今天中常會通過提名，代表國民黨參選台南市長，對戰民進黨提名的黃偉哲。
面對台南市在野力量整合問題，未來是否繼續尋求與無黨籍的陳子敬合作？
國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，黨已經決定提名高思博，昨晚與陳子敬碰面後，對在野整合一事，抱持審慎樂觀的態度，並且強調已請陳子敬與其團隊協商出具體的整合模式後，雙方再進一步商談，以打贏台南市長選戰。
若高思博民調輸陳子敬，國民黨是否轉而支持陳子敬？謝龍介表示說，高思博若經過考慮，願意與陳子敬做什麼樣模式的整合，最後就會遵守那個模式的遊戲規則。
確定機制 依遊戲規則
未來是否與陳子敬進行二階民調？高思博表示，最重要的是機制要先談好，黨內有相關程序，「不完全是我個人可以一個人說YES或NO」，這個問題要黨內評估，黨內要正式通過，還要簽定相關書面，如果可以團結所有可以團結力量，「我當然OK」。
面對未來選戰，高思博表示，非常艱鉅，這次選舉不能用過去藍綠基本盤當分析標準，台南市民長期給民進黨機會，但民進黨卻用滿江紅的成績回報鄉親，民進黨欠台南人一個公道，他相信台南鄉親有智慧讓台南翻轉，走出民進黨在台南市執政20幾年的惡政，讓台南市得到新的開始。
態度一致 陳要選到底
陳子敬則認為，國民黨無論誰出線，他的態度都一致，決定將參選到底。至於市長初選民調是國民黨本來就要做的第一步，先決定一個人選之後，再整合無黨籍的參選人。如今距離選戰還有6個多月，如果在野聯盟能整合成功，選舉輸贏還是未定數。
陳子敬指出，泛藍在台南沒有分裂的本錢，如果在野勢力能整合就整合，但國民黨也不能有老大心態，憑什麼把無黨籍參選人邊緣化？選民對政黨已經厭煩，國民黨要有胸襟釋出善意，整合出最能勝選的人選。
(中國時報)