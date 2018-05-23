國民黨高思博勝出 對戰民進黨黃偉哲

國民黨台南市初選民調揭曉，由前政務委員高思博出馬，將代表國民黨對決民進黨台南市長參選人黃偉哲。（張鎧乙攝）

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中國時報
／綜合報導
國民黨台南市長初選結果出爐，市黨部主委謝龍介（左）即與無黨籍市長參選人陳子敬（右）見面談在野整合事宜。（洪榮志攝）
民進黨台南市長提名人黃偉哲反諷國民黨台南市長初選勝出的高思博財力雄厚讓他有所擔心。（洪榮志攝）

國民黨台南市黨內初選民調由前立委高思博勝出，至於是否再與前台南市警察局長陳子敬做二階比民調？他說，最重要是機制要先談好，要經黨內通過並簽書面，若可以團結所有可團結的力量，「我當然OK」！

在野整合 藍審慎樂觀

國民黨昨天公布台南市長黨內初選民調結果，高思博擊敗前台南大學校長黃秀霜，預計送今天中常會通過提名，代表國民黨參選台南市長，對戰民進黨提名的黃偉哲。

面對台南市在野力量整合問題，未來是否繼續尋求與無黨籍的陳子敬合作？

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，黨已經決定提名高思博，昨晚與陳子敬碰面後，對在野整合一事，抱持審慎樂觀的態度，並且強調已請陳子敬與其團隊協商出具體的整合模式後，雙方再進一步商談，以打贏台南市長選戰。

若高思博民調輸陳子敬，國民黨是否轉而支持陳子敬？謝龍介表示說，高思博若經過考慮，願意與陳子敬做什麼樣模式的整合，最後就會遵守那個模式的遊戲規則。

確定機制 依遊戲規則

未來是否與陳子敬進行二階民調？高思博表示，最重要的是機制要先談好，黨內有相關程序，「不完全是我個人可以一個人說YES或NO」，這個問題要黨內評估，黨內要正式通過，還要簽定相關書面，如果可以團結所有可以團結力量，「我當然OK」。

面對未來選戰，高思博表示，非常艱鉅，這次選舉不能用過去藍綠基本盤當分析標準，台南市民長期給民進黨機會，但民進黨卻用滿江紅的成績回報鄉親，民進黨欠台南人一個公道，他相信台南鄉親有智慧讓台南翻轉，走出民進黨在台南市執政20幾年的惡政，讓台南市得到新的開始。

態度一致 陳要選到底

陳子敬則認為，國民黨無論誰出線，他的態度都一致，決定將參選到底。至於市長初選民調是國民黨本來就要做的第一步，先決定一個人選之後，再整合無黨籍的參選人。如今距離選戰還有6個多月，如果在野聯盟能整合成功，選舉輸贏還是未定數。

陳子敬指出，泛藍在台南沒有分裂的本錢，如果在野勢力能整合就整合，但國民黨也不能有老大心態，憑什麼把無黨籍參選人邊緣化？選民對政黨已經厭煩，國民黨要有胸襟釋出善意，整合出最能勝選的人選。

(中國時報)

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