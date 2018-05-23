藍批黃偉哲是賴清德附庸

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中國時報
／綜合報導

國民黨台南市長初選勝出的高思博，22日批評民進黨台南市長提名人黃偉哲，由於凡事以前市長賴清德為依歸，因此不可能翻轉台南。

針對賴清德可能以行政院長之姿輔選，高思博也強調會戒慎恐懼以對，但他認為，台南市已經民心思變，選情雖不易，還是有機會。

國民黨文傳會主委李明賢回批黃偉哲「有嘴說別人，沒嘴說自己。」他指出，黃在初選時的財力也很驚人，還被對手指控競選經費上億，但事後公布的數字只有3千多萬，有多少人相信？選舉過程都是前市長、現任行政院長賴清德的人馬操盤，靠的是賴團隊的勢力，黃偉哲算不算是賴的附庸？

高思博強調，黃偉哲從民進黨內初選開始，就一再主打「信賴選哲」，並以賴清德的繼承人自居。可是像被市民所詬病的房屋稅調漲回溯15年等政策，全都是賴擔任市長時推動的，黃如何能苦民所苦推翻呢？

高思博還說，未來選戰開打後，賴清德如何傾中央及地方執政資源全面打壓他？實在令人無法想像。

但是即使面對如此艱困的選局，他也不畏艱難，因為他看到民心思變；台南只有脫離賴清德的光環，才能夠真正翻轉。

高思博指出，民進黨在台南執政20多年，各項市政表現幾乎敬陪末座，6都中唯一65歲以上長輩沒有健保補助、唯一6歲以下兒童無法享受公托、貧富差距也最大。

台南市民長期給民進黨機會，民進黨卻用滿江紅的成績回報鄉親，民進黨欠台南人一個公道。

高思博還呼籲台南市民，不是民進黨推什麼人出來，台南人就非得照單全收。現在由他正式代表國民黨參選台南市長，他將不分藍綠集合在野力量，一起終結民進黨在台南20多年毫無建樹的執政權。

高思博說，台南現在需要有中心思想、有規畫力和行動力的市長，才可以讓市民過上更好的生活。將人民當西瓜，集權、搶錢、拆房、搶地，破壞市民「家」的基礎的政權，應該在台南消失。

(中國時報)

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