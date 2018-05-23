黃諷高有好爸爸 財力雄厚

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中國時報
／台南報導

前立委高思博將代表國民黨競選下屆台南市長，民進黨台南市長提名人黃偉哲22日雖寄予祝福，並期待兩人有一場君子之爭外，卻也反諷高思博「政二代」雄厚的實力與財力，讓他不得不「料敵從寬」有所擔心。

黃偉哲表示，除了高思博本身的實力與其父親、前省議會議長高育仁的財力之外，高的姊夫新北市長朱立倫的政經實力也不容小覷。由於朱立倫曾經參選過總統，在全台都有影響力與整合力，如今小舅子高思博參選，朱肯定會全力支持。對此，他自然也會「料敵從寬」有所擔心。

黃偉哲還說，過去各陣營都曾經出現抹黑丟泥巴的情形，他期待此次大選，兩人會是一場君子之爭。針對高思博曾要求黃偉哲公布市長初選的經費一事，黃則略感不悅地反嗆「莫名其妙」；並強調，「高思博從選立委到選市長都沒有公布，現在還要叫我公布，況且我已經公布，他還在說三道四。」

黃偉哲說，2008年高思博與行政院長賴清德競選立委時，就曾經發生金錢滿天飛的情形；當時高花了不少錢，他不希望此次市長選舉再看到相同情況，也期盼對手好好「撙節」，畢竟高在初選時，已經在廣告看板和電視廣告花了不少錢。

高思博也回應黃偉哲，指不要以為跟國民黨選，對手就有錢，黃自己花得更多。10年前的國民黨和現在一樣嗎？現在的民進黨和10年前都沒變嗎？不要自己初選大花3327萬元才勝出，就如法炮製拖對手也跟他一樣；民進黨全面執政，黨國資源全在手上，需要撙節的應該是黃。

(中國時報)

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