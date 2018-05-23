韓人氣旺 在野自動靠攏

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中國時報
／高雄報導

國民黨確定由韓國瑜參選高雄市長，看似已成為泛藍共主，國親是否會再次整合，重演2004藍綠對決局面成為地方政壇話題。對此，國親兩黨的地方黨部均表示，雙方目前無任何接觸；曾參選高雄市長、與陳菊競選過的國民黨立委黃昭順表示，要不要組織形式上的大聯盟，沒那麼重要，重要的是韓國瑜必須提出高雄未來的希望願景來爭取選民認同。

黃昭順分析，2018選舉氛圍與歷屆選舉大不同，人民對小英執政2年及民進黨在高雄執政20年有一定程度的覺醒，如何喚起選民支持投票，韓國瑜能給人民什麼樣的想望是關鍵。

黃昭順說，如果要組成形式上的大聯盟反而令人憂心，若拘泥於大聯盟形式，會不會反而有人藉機要什麼，反而可能被人予取予求。

市議會國民黨團副總召黃紹庭也認為不須組大聯盟，地方選舉組所謂大聯盟實質意義不大，國民黨已扮演在野黨20年角色就是最大的在野角色，韓國瑜有全國性知名度，來高雄半年就擄獲人心，韓的「氣口」也很接地氣，相信這次選舉還是繫於他的個人魅力，組大聯盟反而模糊了他的魅力。

黃紹庭說，以韓的魅力，應該是在野人士自動向他靠攏，而非韓去籌組在野大聯盟。

很早就宣布以無黨籍身分參選高雄市長的親民黨市議員吳益政說，自己和韓國瑜的共識是「高雄應該換黨做做看」，一黨長期執政必然造成權力的傲慢，換黨執政，才能打破既有的權力框架。

韓國瑜表示，國親是否整合，應交由兩黨中央討論協調。「對每位參選人的想法絕對高度尊重」，但他認為，現階段任何參選人應直接訴諸鄉親。

(中國時報)

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