別苗頭 劉政鴻不惜脫黨參選

2018年05月23日 04:10 中國時報 陳慶居 、 周毓翔 、 王正寧 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨2018選舉又出現新變數，前苗栗縣長劉政鴻22日證實有意回鍋參選，並直指是因不滿徐耀昌接任縣長後老是說「口袋空空」很難做事，屢批劉縣府有財政問題，要求徐1個月內公開澄清還他公道，否則不惜脫黨參選，但如能順利再次當選苗栗縣長，他選完隔天就會回歸國民黨。

要求徐1個月內還公道

劉政鴻也質疑後龍、大湖、泰安國民黨連任鄉鎮市長已提名，徐卻另派人參選，且親劉派議員要不到經費，只有親徐派的才有，徐必須對此說明，另外也要求他2020年要表態，絕對支持國民黨總統參選人。

對此徐耀昌表示，自己不斷釋出善意，劉政鴻卻一直縱容別人放話選縣長，且劉當過縣長，應知每位議員都有爭取經費的標準，不可能有差別對待。1個月內公開澄清一事，實在沒什麼必要。

外傳國民黨中央與劉政鴻陣營將再辦理電話民調、劉並在尋找競選總部地點，但是國民黨組發會主委李哲華說，徵召苗栗縣長徐耀昌競選連任已確認，不可能再有其他做法，相關無稽之談，都是對手陣營慣用分化伎倆。

分化伎倆 還是各說各話

李哲華指出，「這都是為了鄉鎮市長選舉。」據了解，劉政鴻上周到黨中央反映，就是「幫下面兄弟講講話」，事情都喬好了，就不至於脫黨參選。

李哲華說，劉政鴻領軍的「劉派」與徐耀昌所屬的「黃派」有選舉恩怨，劉政鴻上周北上向黨主席吳敦義抱怨，徐耀昌故意派人來選，找劉派的麻煩。

據悉，吳敦義在前天(周一)為此約見徐耀昌，徐則喊冤，指有些人自己出來選鄉鎮市長，或受到民進黨在背後鼓動，絕非他授意。

以和為貴 這一仗輸不起

縣黨部主委林祥川說，部分有意參選鄉鎮市長的人選，實非徐陣營的人，當中恐有誤會，會再居間溝通。且劉是忠貞黨員也擔任過2屆縣長，應會支持徐耀昌連任，不致違紀參選。

吳敦義前天已要求徐承諾一定遵照黨的機制，不管派系，一定要全力輔選黨提名的鄉鎮市長參選人，徐也欣然同意。

與劉政鴻親近的立委陳超明指出，劉政鴻認為他為苗栗縣做了那麼多建設，雖財政有困難，但後來每年稅收也都有成長，接任的徐耀昌卻老是講口袋空空很難做事，「劉難免有情緒上不滿。」陳超明說，他有嘗試跟雙方溝通，希望以和為貴，因為年底這一仗苗栗不能輸，一旦分裂，誰贏誰輸都不曉得。

(中國時報)