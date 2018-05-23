新聞分析－國民黨家變親痛仇快 民進黨破鐵板有機會

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中國時報

劉政鴻22日晚間要求徐耀昌公開還他公道，否則脫黨參選，徐旋即回應沒必要，前後任縣長至此形同撕破臉，炸裂苗栗政壇，西部唯一未被民進黨執政過的苗栗縣，年底藍天變綠地機率首度破表。

但劉前縣長若回想，從其任內的百年燈會、2012國慶煙火，及3大男高音和火焰之舞，被綠營猛烈攻擊燒錢債留子孫，竹南大埔事件遭民進黨妖魔化並延燒胞弟，劉前縣長難道真要投入選戰，背負分裂藍營的罵名嗎？

苗栗縣是民進黨列為最艱困的選區，但近年來從楊長鎮、吳宜臻深耕，的確有所突破，藍綠比例從早期8比2，成長到7比3，甚至是現在的6比4，在無黨聯盟崛起後，藍綠兩陣營快平分秋色。

劉政鴻是國民黨忠貞資深黨員，也曾是4連霸的5星級縣長，一度像如日中天的7星級縣市長，也因而成為民進黨主要假想敵，儘管他在山城多所建樹和高民調，依舊難以割捨國民黨的厚力栽培奶水。如今，他將參選下屆縣長列為思考方向之一，被視為，巴不得自己同志死在民進黨對手的手上。

徐耀昌、劉政鴻心結最早來自本屆縣長選舉黨內初選，劉支持其副手林久翔，接著徐當選走馬上任後，因財政受到中央管控，難免抱怨前朝把抽屜的錢花光，2015年7月還發不出員工薪水而向中央求助紓困，直指前朝「洞太大，玩過火了！」劉、徐情結更加難解。

面對下屆縣長選舉，國民黨中央已確定徵召徐耀昌競選連任，徐已面臨綠營禮讓頭份市長徐定禎並與無黨結盟的嚴峻挑戰，儘管徐施政不夠周延，劉政鴻如真的參選，綠營要突破苗栗這塊藍營鐵板，易如反掌，也將令親者痛、仇者快。

(中國時報)

別苗頭 劉政鴻不惜脫黨參選 宗祠稟先祖 林為洲誓言選到底

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