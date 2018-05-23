宗祠稟先祖 林為洲誓言選到底

2018年05月23日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

國民黨前新竹縣黨部主委陳見賢。 （本報資料照片）

國民黨新竹縣長參選人大內鬥，至今紛亂不休，強調初選須採全民調機制的立法委員林為洲，22日上午到竹北六張犁大夫第林家祠前，向林姓先祖稟告將參選新竹縣長，同時提出聲明，盼黨中央依循去年通過的提名特別辦法，讓參選人有公平競爭的機會。

林為洲向黨中央喊話舉動是否能激起漣漪？地方人士認為，國民黨中央已錯失徵召前主委陳見賢的時機，先前雖曾協商決定比照台中模式進行全民調，但對陳不見得有利，反倒是有全國知名度的立委林為洲較有勝算。另一位表態參選的副縣長楊文科也說尊重黨中央的決定，這個「決定」很顯然就是全民調，國民黨新竹縣長參選人選究竟該如何產生，考驗黨中央協調智慧。

然而日前國民黨黨主席吳敦義一席「3次協調沒有一致結論」之說，又推翻了全民調提名的協商結論，林為洲昨日到竹北林家祠宣告參選新竹縣長，並尋求縣內林姓宗親支持，很顯然就是希望黨中央及早定調。尤其距離年底選戰只剩半年時間，若不及早整合，恐怕玩輸一手好牌。

林為洲說，去年10月國民黨中常會通過「中國國民黨2018年直轄市長暨縣市長選舉後人提名特別辦法」，確立初選採用全民調機制，新竹縣想要參加選舉的參選人皆已上看板廣告，他認為競爭過程難免有磨擦，理應盡速進行民調作業，讓勝出者有時間面對挑戰：「若最後出線的不是我，我一定全力輔選。」

陳見賢、楊文科對林為洲舉動共同的回應是「尊重黨中央」，陳見賢甚至認為縣長登記時間在8月多「還久」，但黨中央至今未有明確決定，究竟還要拖多久？誰也沒把握。地方憂心這場選戰非臨陣磨槍就能打贏，尤其民國黨主席徐欣瑩深耕新竹縣溪北地區，民進黨徵召的鄭朝方也已化解地方反對阻力，國民黨再不推派人選應戰，恐怕真成三個和尚沒水喝局面。

(中國時報)