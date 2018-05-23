朱酸蘇「拜託跟中央說一下」

新北市長朱立倫22日到土城參加佛誕節活動，祈求國泰民安，也酸蘇貞昌年紀大事情記不清了。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

桃園A7合宜住宅排廢水汙染新北事件，民進黨參選人蘇貞昌出面，中央立刻埋單允諾解決；朱立倫22日回擊，蘇任縣長任內汙水下水道接管率個位數，新北升格後提升至86％以上，台北、桃園都不需擔心新北汙染他們；侯友宜也說，選舉到了新北許多建設向中央反映沒下文的，拜託蘇縣長跟中央說一下，2人酸度破表。

蘇貞昌21日在永和的市政說明會上指出，桃園龜山A7合宜宅排放汙水至新北新莊的問題，讓國民黨新北市議長蔣根煌很痛苦請他協助，他一通電話打給行政院長賴清德爭取8000萬元經費，不到1個月時間把問題完全解決，「朱立倫不肯打的電話我來打！」

朱立倫昨日不甘示弱回擊，「到目前為止，老縣長不是在回顧過往，就是陷入口水」，相關說法令人遺憾。新北市升格後積極接管汙水下水道超過50萬戶，讓台北、桃園不用擔心新北市汙染到他們，更要桃園「其他外縣市也請積極做好接管工作」。

另對於蘇貞昌指，現在預算比縣府時代700億多出1000億仍做不好，朱立倫更猛酸說，縣長當時可能不管29鄉鎮市，過去縣府加上各公所預算加起來有1440億，且新北市升格後從中央接手過來的國立高中職這些就100多億，且現在預算也不是1700億，老縣長年紀大了，可能有一些記得不太清楚。

新北市府發言人張其強也說，蘇貞昌擔任台北縣長時代，北縣汙水下水道接管率是5.23％，但升格後至今汙水下水道接管率已經超過86％，是全國最多接管戶數。

國民黨新北市長參選人侯友宜昨受訪時嘆氣指出，A7的事本就是中央營建署要處理，新北市反映1年多中央不理，選舉到了老縣長揪桃園鄭市長跟中央講一下，中央馬上就要做，真的對新北市不公平。

侯友宜說，老縣長在所有的議題上都是為選戰，很多事情選戰到了才來解決，他也很無奈，包括樹林鐵路地下化、三環三線，新北市有許多建設已向中央反映，卻仍沒下文，拜託桃園市長、拜託老縣長再跟中央說一下把工作趕快做好。

(中國時報)

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