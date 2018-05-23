放毒解毒都是綠 新北市民並不憨

2018年05月23日 04:10 中國時報 林金池

《白蛇傳》白蛇半夜四處放毒，村民中毒後再去跟許仙買解藥，許仙、白蛇背後邊笑邊數錢，「放毒也是我、解毒也是我，他們拿錢給我賺、還要感謝我。」這就是A7合宜住宅汙水案的最佳寫照，新北市民正是被民進黨愚弄的村民！

桃園市A7合宜住宅汙水長期「以鄰為壑」，4800戶每天屎尿生活汙水，草草處理後排放到十八份坑溪，下游的新北市新莊區臭氣沖天，新北市府、民代多次抗議，內政部、桃園市府都置之不理。

選舉一到，民進黨新北市長參選人蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、行政院長賴清德合演了一齣感人肺腑的大戲，中央同意撥錢，桃園加速興建，蘇貞昌順便酸了一頓，「朱立倫不打的電話我打！」

從權責角度來看，合宜住宅為內政部營建署開發，後續處理汙水的水資源中心由桃園市政府執行，再由中央撥款補助。

按理，桃園市府應加速興建水資中心，把汙水過濾後排入桃園南崁溪系統，怎麼會直接排入新北系統？

既然中央、桃園市府是汙水來源的始作俑者，新北市民不求償已算慈悲，怎麼還有臉邀功「我最有效率」？這跟當年內政部營建署長葉世文弊案有什麼關係？又跟朱立倫行政院副院長任內有什麼關聯？未免扯遠了。

1986年國民黨開放組黨、解嚴，蘇貞昌以白蛇傳比喻政局，「戒嚴是伊，解嚴也是伊，到今天咱仔還要感謝伊，錢還拿給伊賺，你講是不是有夠憨？」

當年數落國民黨的訕笑言詞，如今自己全面印證，「鄭文燦放毒，蘇貞昌解毒，還想要新北市民感謝。」新北市民並不「憨」，不會受到愚弄！

(中國時報)