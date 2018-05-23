小英罕見動怒 批陸魯莽

2018年05月23日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台灣無法參與WHA，蔡英文總統昨重批大陸，用政治手段排除台灣「不僅無助兩岸關係，對全球防疫體系也是傷害」，對大陸逼各國民間公司更改台灣名稱，更是「徒增反感的魯莽行為」，她要嚴正告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」。

世衛大會（WHA）21日至26日在日內瓦舉行，我連兩年無法出席會議。蔡英文昨會見北美台灣同鄉會訪團表示，最近很多民眾在全美各地舉辦記者會、致信國會議員及官員，讓國際社會重視台灣參與WHA的必要性。上周有172位美聯邦眾議員及13位聯邦參議員，致函WHO，要求讓台灣無條件參與WHA，「這些作為讓全世界聽到台灣聲音，並看到台灣醫衛的專業能量」。

蔡英文強調，台灣沒辦法參與WHA，「當然是因對岸的政治干擾」。北京當局用政治手段，把台灣排除在全球防疫網外，不僅無助兩岸關係，對全球防疫體系也是傷害。

她批評，中國大陸方面不僅打壓台灣國際參與，還經常以強迫改名方式干擾各國民間公司，要求更改台灣名稱，「這種徒增反感的魯莽行為，不僅對改善兩岸關係毫無幫助，對中國國際形象也毫無助益。」不過據知，儘管白宮也稍早指責北京，要求民企更名是「歐威爾式謬論」，但至今仍有20家航空公司配合北京要求。

她不僅要嚴正告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」，更要再一次表達政府的立場：參與國際、走向世界，是台灣的主流民意。「我們對兩岸關係的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但是也不會在壓力底下屈服」。

對WHA未將涉台提案列入大會補充議程，大陸國台辦及外交部昨皆表示，此決定捍衛了聯合國大會及世衛大會相關決議的尊嚴，充分證明「一中原則」是國際社會人心所向、大勢所趨，對此表示讚賞。

(中國時報)